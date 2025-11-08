Kylian Mbappé cometeu um "erro gigantesco" ao atacar rapper, após críticas feitas ao atacante do Real Madrid como dono de clube francês
Mbappé critica o rapper francês, Orelsan, nas redes sociais
Em uma música intitulada "La petite voix" ("A pequena voz", em português), o rapper Orelsan criticou a posição de Kylian Mbappé como proprietário majoritário da equipe francesa Caen - um papel que ele ocupa desde que completou a aquisição do clube em 2024.
Em um dos versos, Orelsan, que é da cidade de Caen, canta: “Você vai afundar sua cidade como os Mbappés”. A música faz parte do novo álbum do músico, "La fuite en avant" ("A Fuga para a Frente", em português).
Em uma resposta acalorada no X, Mbappé acusou Orelsan de "implorar" por uma participação gratuita no clube, escrevendo: “Você é bem-vindo para vir salvar a cidade que você tanto ama.
PS: O cara fez a gente praticamente implorar para ele entrar com 1% sem pagar, porque não tinha um tostão, só para manter a imagem de ‘garoto humilde da Normandia’."
- AFP
Capitão da França é fortemente criticado por torcedor do Caen
No entanto, a resposta de Mbappé foi criticada pelos torcedores do Caen, que continuam a protestar contra sua posse do clube.
Após o atacante do Real Madrid dar sua resposta a Orelsan nas redes sociais, um torcedor do Caen disse ao canal de televisão francês RMC Sport:: "Estamos atônitos, como todos os outros. É triste.
“Orelsan é uma grande celebridade em Caen. Kylian Mbappé cometeu um grande erro que vai manchar sua imagem. Se ele acha que pode virar os torcedores do Caen contra Orelsan, ele vai ter um grande desafio; Orelsan é um ídolo. A música é uma paródia. Responder ao pé da letra é arriscado.”
Enquanto isso, o ex-defensor do Caen, Brahim Thiam, também questionou a resposta de Mbappé, argumentando que a música não é direcionada a ele diretamente, apesar de mencionar seu nome.
Escrevendo no X, Thiam disse: “O trocadilho vem de um título de música do Orelsan que fala sobre seu gêmeo malvado, uma pequena voz que critica tudo e todos, até sua família, seus amigos e sua esposa - não é uma questão pessoal...
“É uma pena expor o clube por meio deste tipo de postagem.”
- AFP
Caen sofreu rebaixamento para a terceira divisão da França com Mbappé como proprietário
Em julho de 2024, Mbappe se tornou um dos mais jovens proprietários de clubes de futebol da Europa após comprar uma participação de 80% do Caen por meio de sua empresa, Coalition Capital, investindo cerca de €20 milhões (R$ 123 milhões). No entanto, o que começou como um retorno simbólico para casa - com Mbappé retornando ao clube que quase o contratou quando era jovem - rapidamente se deteriorou.
Em abril de 2025, o Caen chegou ao fundo do poço após uma derrota por 3 a 0 contra o Martigues, confirmando seu rebaixamento da Ligue 2 para a terceira divisão da França pela primeira vez em 41 anos. Os torcedores invadiram o campo em protesto, exibindo uma faixa que dizia: “Mbappé, SMC [Stade Malherbe Caen] não é seu brinquedo.”
Quando o Caen foi rebaixado, dezesseis funcionários foram demitidos em uma reestruturação controversa do clube foi feita, o que não poupou Mbappé de críticas.
Christophe Vaucelle, chefe da torcida organizada do clube, resumiu o sentimento local, dizendo: “O clã de Mbappé tem alguma responsabilidade. Eles chegaram, permaneceram invisíveis e desconectados dos fãs. A situação é catastrófica.”
Atualmente, o Caen está em 10º lugar na terceira divisão da França, tendo vencido apenas três de suas 13 ligas nesta temporada. O clube também empatou sete e perdeu três sob a liderança do técnico Maxime d’Ornano.
O próximo desafio para Mbappé e Real: Uma viagem ao Rayo Vallecano na La Liga
Embora Mbappé continue recebendo críticas na França, ele tem estado em ótima fase no Real Madrid na temporada 2025/26. O camisa 10 dos Merengues marcou 18 gols em 15 jogos pelo clube espanhol, que atualmente está no primeiro lugar de La Liga e em sétimo na Liga dos Campeões.
O Real está tentando dar a volta por cima após a sua derrota por 1 a 0 contra o Liverpool na terça-feira, e buscarão uma vitória contra o Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol no domingo. Os anfitriões estão atualmente em 10º lugar na La Liga, tendo somado 14 pontos em 11 jogos nesta temporada.