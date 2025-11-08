Kylian Mbappé cometeu um "erro gigantesco" ao atacar rapper, após críticas feitas ao atacante do Real Madrid como dono de clube francês

Em uma música intitulada "La petite voix" ("A pequena voz", em português), o rapper Orelsan criticou a posição de Kylian Mbappé como proprietário majoritário da equipe francesa Caen - um papel que ele ocupa desde que completou a aquisição do clube em 2024.

Em um dos versos, Orelsan, que é da cidade de Caen, canta: “Você vai afundar sua cidade como os Mbappés”. A música faz parte do novo álbum do músico, "La fuite en avant" ("A Fuga para a Frente", em português).

Em uma resposta acalorada no X, Mbappé acusou Orelsan de "implorar" por uma participação gratuita no clube, escrevendo: “Você é bem-vindo para vir salvar a cidade que você tanto ama.

PS: O cara fez a gente praticamente implorar para ele entrar com 1% sem pagar, porque não tinha um tostão, só para manter a imagem de ‘garoto humilde da Normandia’."