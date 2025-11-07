+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Kevin Filling NXGN GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Kevin Filling: o "próximo Alexander Isak" já chama a atenção de gigantes como o Manchester United

A Suécia tem uma orgulhosa história moderna de produzir atacantes de elite, como Henrik Larsson, Zlatan Ibrahimovic, Alexander Isak e Viktor Gyökeres. Se o hype for verdadeiro, então Kevin Filling, de 16 anos, é a mais recente sensação dessa linha de produção de talentos, e o prospecto do AIK já está sendo associado a uma transferência para um dos grandes clubes da Premier League

A carreira profissional de Filling ainda está muito no início, mas após sua estreia impressionante no início desta temporada, o adolescente já está nas manchetes - encontrando-se vinculado aos gigantes ingleses do Manchester United, entre outros.

Os atuais proprietários dos Reds Devils já demonstraram sua impiedosa busca pelos melhores jovens talentos, garantindo outro prodígio escandinavo, Chido Obi, vindo do Arsenal, bem como o meio-campista malinês Sekou Kone desde que assumiram o controle das operações de futebol em Old Trafford, no final de 2023. Se outro acordo para uma jovem promessa está nos planos no clube ainda não se sabe — até porque outras grandes equipes estão, supostamente, na disputa por Filling —, mas é o nome do United que vem sendo usado na imprensa para os agentes ganharem vantagem. O que está claro, no entanto, é que o futebol sueco pode ter um outro grande talento em mãos...

  • Onde tudo começou

    Elegível para representar tanto a Suécia quanto o Senegal por causa de seus pais, Filling nasceu na cidade sueca de Vasteras - cerca de 100 quilômetros a oeste da capital Estocolmo - em novembro de 2008. Sua jornada no futebol começou no IK Franke, de Vasteras, mas aos 11 anos ele deu um passo para um clube local maior, o Vasteras SK, que joga na segunda divisão. Curiosamente, é também onde o ex-defensor do United, Victor Lindelöf, passou pelas categorias de base.

    Foi lá que Filling chamou a atenção do maior clube de Estocolmo, o AIK, e ele se juntou às categorias de base deles antes da temporada de 2023, aos 14 anos. Ele progrediu rapidamente, ganhando tempo de jogo no sub-16 e sub-17, marcando 10 gols em 14 jogos em 2023. Ele continuou nessa trajetória ascendente no ano seguinte, marcando 12 vezes em 26 jogos como membro pleno do elenco sub-17.

    Ele foi promovido ao sub-19 no início de 2025, e após um breve empréstimo ao clube parceiro de terceira divisão, o Enkopings SK, onde marcou uma vez em apenas três jogos, o jovem de 16 anos foi considerado pronto para uma oportunidade em seu clube principal.

  • Kevin Filling AIK 2025Getty

    A grande oportunidade

    No final de junho de 2025, o adolescente recebeu um grande voto de confiança do treinador Mikkjal Thomassen quando, sem avisos, começou como titular no confronto da liga sueca contra os ferozes rivais intermunicipais do AIK, o IFK Goteborg.

    Essa jogada arriscada valeu a pena, já que Filling marcou seu gol de estreia para praticamente garantir uma vitória de 3 a 0 pouco antes do intervalo. Calculando sua corrida para permanecer em posição legal como um veterano experiente, o jovem aproveitou um passe em profundidade, correu por trás da marcação e se encontrou cara a cara com o gol. Mantendo a calma, ele rolou a bola por baixo do goleiro e para o fundo das redes, provocando euforia nas arquibancadas. Filling foi posteriormente substituído sob aplausos de pé na Strawberry Arena.

    Explicando a grande decisão na escalação depois do jogo, Thomassen disse: "Ele (Filling) começou porque treinou incrivelmente bem. Ele me convenceu." Sobre se foi um risco, ele acrescentou: "Não é uma questão de ousadia. Escolhi o melhor time hoje. Era um garoto de 16 anos e um cara que fez 18 anos na semana passada. Entramos em campo com o time mais forte que tínhamos.

    "Não levamos em conta a idade que eles têm. Kevin traz qualidade e energia. Estamos muito impressionados com ele."

  • Como está indo

    No dia seguinte, o AIK anunciou que o jovem Filling havia assinado seu primeiro contrato profissional para mantê-lo no clube até junho de 2028.

    "Parece completamente surreal assinar meu primeiro contrato com o AIK", ele exclamou. "É um sonho realizado poder subir para a equipe masculina aos 16 anos e agora estou ansioso para continuar meu desenvolvimento para alcançar meu próximo sonho no futuro, que é vencer a medalha de ouro do Campeonato Sueco com o AIK."

    No entanto, as façanhas goleadoras de Filling em sua estreia infelizmente não geraram um avanço imediato, pois pouco depois o adolescente sofreu uma lesão no joelho. Esse problema o afastou por dois meses, e desde então ele tem sido reintroduzido aos gramados - começando como titular em apenas uma das oito partidas desde o final de agosto, embora ele ainda fique feliz com esse nível de tempo de jogo para sua idade.

    Ele, no entanto, marcou seu segundo gol pelo time principal do AIK em outro momento eufórico, subindo alto para cabecear e marcar o gol da vitória aos 96 minutos contra os rivais de Estocolmo, o IF Brommapojkarna. "Isto é o melhor que existe, é assim que o futebol deve ser", ele disse depois à HBO Max com os braços abertos em uma entrevista refrescantemente entusiástica. "Uma chance, um gol, é o suficiente."

    Em nível internacional, Filling já faz parte da seleção sub-18 da Suécia e recentemente marcou dois gols contra o País de Gales em um amistoso. Ele já havia representado as seleções sub-15, sub-16 e sub-17, e parece destinado a estrear pela seleção principal em um futuro não muito distante.

  • Kevin Filling AIK 2025Getty

    Maiores pontos fortes

    Os dois gols de Filling refletem os atributos que ele já está exibindo em uma idade tão jovem. O primeiro, contra o time de Gotemburgo, mostrou sua velocidade e inteligência ao passar pela defesa rapidamente e sem ficar impedido, além de manter a calma ao ficar cara a cara com o goleiro e finalizar com frieza; o segundo demonstrou sua habilidade aérea, pois ele já possui uma altura imponente de 1,85m, apesar de ter muitos anos pela frente para crescer. De fato, ele estava claramente preparado para a batalha física em sua estreia, e não teve medo de botar o corpo nos duelos. Ele também tem a versatilidade para jogar nas pontas, frequentemente atuando pelo flanco esquerdo e cortando para dentro.

    "Kevin foi um dos primeiros jogadores da base que notei quando cheguei ao clube, e desde então seu desenvolvimento tem sido muito positivo", disse Fredrik Wisur Hansen, chefe de scouting e recrutamento do AIK, quando o contrato de Filling foi anunciado. "Com sua velocidade, intensidade e agressão natural, ele é uma combinação perfeita para o futebol que queremos jogar."

    Parece que, nesta fase inicial, ele também tem a mentalidade necessária para chegar ao topo. Thomassen revelou após o gol do atacante contra o Gotemburgo: "(Ele é) Muito ambicioso. Tive que chamá-lo (para sair) do último treino. Ele ficou meia hora depois que terminamos o treino praticando finalizações. Ele assumiu uma enorme responsabilidade pelo próprio desenvolvimento e tem progredido rapidamente."

  • Kevin Filling AIK 2025GOAL

    Espaço para melhoria

    Como um atacante com estilo de jogo vibrante que gosta de ter a bola nos pés, Filling provavelmente precisa aprender exatamente quando soltá-la, pois pode ocasionalmente ser culpado de exagerar, perder a posse de bola ou entrar em becos sem saída.

    Sofrer uma lesão bastante séria tão cedo em sua carreira também será uma preocupação, levantando questões sobre se o adolescente ainda está pronto para ser exposto às exigências do futebol profissional, ou talvez precise ser introduzido aos poucos. A forma como ele foi tratado desde o seu retorno de lesão sugere que isso é algo que seu clube reconhece.

    E - não surpreendentemente aos 16 anos - ele ainda é bastante cru no geral, com sua técnica um pouco sem polimento. Claro, tudo isso irá melhorar à medida que seu desenvolvimento progrida, e certamente não é algo com que o AIK se preocupe.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-SWE-SUIAFP

    O próximo... Alexander Isak?

    Embora ele possa não se desenvolver exatamente no mesmo tipo de atacante completo que seu compatriota Isak se tornou, certamente existem paralelos suficientes entre suas carreiras e estilos de jogo para fazer a comparação, e o AIK espera que esse seja o nível que o jovem possa alcançar nos próximos anos.

    Mais notavelmente, Isak também começou sua carreira no AIK, tendo nascido e sido criado no bairro de Solna, em Estocolmo, onde o clube está sediado. Ele passou 12 anos com seu time de infância, subindo nas categorias até se juntar à base do Borussia Dortmund aos 17 anos de idade.

    Assim como Filling, Isak é um atacante que é capaz de carregar a bola nos pés com verdadeiro perigo e é maravilhosamente calmo na frente do gol. Ambos são finalizadores fortes, são hábeis em cronometrar suas corridas e representam uma ameaça aérea. É viável que o adolescente ainda cresça alguns centímetros para igualar os 1,93m de Isak, e Filling parece estar pronto para ser uma presença ainda mais física, não muito diferente de Gyökeres.

  • Kevin Filling AIK 2025Getty

    O que vem a seguir?

    Filling faz 17 anos no final de novembro, mas ele seguirá os passos de Isak novamente e dará um salto precoce para uma das cinco principais ligas da Europa? Neste estágio, ainda não se sabe - apesar do nome do United ter sido mencionado, foi potencialmente apenas para alavancar os agentes.

    Em agosto, relatórios da Suécia afirmaram que os gigantes da Premier League, Manchester United e Tottenham, estavam acompanhando Filling, avaliado em € 3 milhões, embora nenhum deles pudesse contratá-lo até novembro de 2026, quando ele completará 18 anos, conforme as regras do Brexit. O plano do United supostamente era de emprestá-lo ao FC Lausanne, time suíço dos mesmos proprietários, enquanto a ideia do Spurs era de contratá-lo mas emprestá-lo de volta ao AIK até ter a idade necessária para jogar na Inglaterra.

    Então, após semanas de silêncio, a mídia alemã relatou no final de outubro que o United estava em "negociações concretas" pelo jogador em meio ao interesse da Bundesliga, com Filling cotado para sair já em janeiro - mas essa sugestão foi rapidamente descartada pela imprensa sueca. Embora os Red Devils possam ter iniciado conversas, parece que o AIK não estaria disposto a vendê-lo tão cedo, e agora avalia o atacante em cerca de € 5 milhões. Logo depois, o Aston Villa também foi mencionado como interessado, mas nem eles nem o United estariam dispostos a atender o novo preço pedido pelo clube de Estocolmo, apesar de enviar olheiros para assisti-lo.

    Então, o que o próprio jogador acha de tudo isso? "Não é nada especial", ele disse recentemente. "Eu não sei muito. Estou focado no AIK e é onde está todo o meu foco. Então, vou continuar lá. (Meu plano é) Conseguir uma vaga no time titular e fazer o melhor que posso em cada partida e em cada chance que tiver. Quero continuar e entregar mais pontos."

    Provavelmente, essa é uma postura sábia a adotar, pois realmente não há pressa do ponto de vista de Filling. Se ele continuar em sua trajetória atual, a elite da Europa ficará de olho em seu progresso e uma grande transferência inevitavelmente acontecerá.

