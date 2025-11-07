Kevin Filling: o "próximo Alexander Isak" já chama a atenção de gigantes como o Manchester United

Filling faz 17 anos no final de novembro, mas ele seguirá os passos de Isak novamente e dará um salto precoce para uma das cinco principais ligas da Europa? Neste estágio, ainda não se sabe - apesar do nome do United ter sido mencionado, foi potencialmente apenas para alavancar os agentes.
Em agosto, relatórios da Suécia afirmaram que os gigantes da Premier League, Manchester United e Tottenham, estavam acompanhando Filling, avaliado em € 3 milhões, embora nenhum deles pudesse contratá-lo até novembro de 2026, quando ele completará 18 anos, conforme as regras do Brexit. O plano do United supostamente era de emprestá-lo ao FC Lausanne, time suíço dos mesmos proprietários, enquanto a ideia do Spurs era de contratá-lo mas emprestá-lo de volta ao AIK até ter a idade necessária para jogar na Inglaterra.
Então, após semanas de silêncio, a mídia alemã relatou no final de outubro que o United estava em "negociações concretas" pelo jogador em meio ao interesse da Bundesliga, com Filling cotado para sair já em janeiro - mas essa sugestão foi rapidamente descartada pela imprensa sueca. Embora os Red Devils possam ter iniciado conversas, parece que o AIK não estaria disposto a vendê-lo tão cedo, e agora avalia o atacante em cerca de € 5 milhões. Logo depois, o Aston Villa também foi mencionado como interessado, mas nem eles nem o United estariam dispostos a atender o novo preço pedido pelo clube de Estocolmo, apesar de enviar olheiros para assisti-lo.
Então, o que o próprio jogador acha de tudo isso? "Não é nada especial", ele disse recentemente. "Eu não sei muito. Estou focado no AIK e é onde está todo o meu foco. Então, vou continuar lá. (Meu plano é) Conseguir uma vaga no time titular e fazer o melhor que posso em cada partida e em cada chance que tiver. Quero continuar e entregar mais pontos."
Provavelmente, essa é uma postura sábia a adotar, pois realmente não há pressa do ponto de vista de Filling. Se ele continuar em sua trajetória atual, a elite da Europa ficará de olho em seu progresso e uma grande transferência inevitavelmente acontecerá.