Kevin Filling: o "próximo Alexander Isak" já chama a atenção de gigantes como o Manchester United

No dia seguinte, o AIK anunciou que o jovem Filling havia assinado seu primeiro contrato profissional para mantê-lo no clube até junho de 2028.

"Parece completamente surreal assinar meu primeiro contrato com o AIK", ele exclamou. "É um sonho realizado poder subir para a equipe masculina aos 16 anos e agora estou ansioso para continuar meu desenvolvimento para alcançar meu próximo sonho no futuro, que é vencer a medalha de ouro do Campeonato Sueco com o AIK."

No entanto, as façanhas goleadoras de Filling em sua estreia infelizmente não geraram um avanço imediato, pois pouco depois o adolescente sofreu uma lesão no joelho. Esse problema o afastou por dois meses, e desde então ele tem sido reintroduzido aos gramados - começando como titular em apenas uma das oito partidas desde o final de agosto, embora ele ainda fique feliz com esse nível de tempo de jogo para sua idade.

Ele, no entanto, marcou seu segundo gol pelo time principal do AIK em outro momento eufórico, subindo alto para cabecear e marcar o gol da vitória aos 96 minutos contra os rivais de Estocolmo, o IF Brommapojkarna. "Isto é o melhor que existe, é assim que o futebol deve ser", ele disse depois à HBO Max com os braços abertos em uma entrevista refrescantemente entusiástica. "Uma chance, um gol, é o suficiente."

Em nível internacional, Filling já faz parte da seleção sub-18 da Suécia e recentemente marcou dois gols contra o País de Gales em um amistoso. Ele já havia representado as seleções sub-15, sub-16 e sub-17, e parece destinado a estrear pela seleção principal em um futuro não muito distante.