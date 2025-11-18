Karim Benzema explica o que Kylian Mbappé precisa fazer com companheiros de Real Madrid para conquistar a Champions League

Benzema, que marcou 354 gols em 648 partidas pelo clube merengue, elogiou Mbappé por suas façanhas, mas acredita que ele precisa de mais ajuda: "Mbappé está muito melhor nesta temporada; marcar gols não é novidade para ele", disse Benzema. "Ele fez isso no PSG, e no Real Madrid ele vai marcar muitos mais. O que esperamos de Kylian é que, quando ele tiver a chance, ele a concretize. É assim que é o Real Madrid."

O atacante, que hoje joga no Al-Ittihad, também incentivou Mbappé a tentar se encaixar melhor com Vinícius Jr, dizendo: "O Real Madrid precisa muito dele, e há jogos em que ele tem que marcar, como contra o Atlético de Madrid, Liverpool. Essas são equipes que se defendem, e ele tem que se destacar, trabalhar essas situações. Ele tem que combinar com Vini Jr. O Real Madrid está esperando por Mbappé para esses momentos, para trazer a Champions League para casa. Acho que ele pode fazer isso com os outros jogadores. Ele não pode fazer isso sozinho. Ele precisa de Vini Jr, de outros jogadores… é assim que é. Acho que Vini Jr, Mbappe, Rodrygo, Bellingham… eles têm que se comunicar. Um está lá para marcar gols, outro para fornecer assistências."