Karim Benzema explica o que Kylian Mbappé precisa fazer com companheiros de Real Madrid para conquistar a Champions League
A boa forma de Mbappé na atual temporada
Mbappé tem sido o nome do Real Madrid nesta temporada, praticamente carregando sozinho os Merengues com seus 18 gols em 16 jogos. Um pilar na equipe desde sua chegada em 2024, ele tem sido o jogador mais importante, inicialmente para Carlo Ancelotti e agora para Xabi Alonso. Com o Real Madrid visando se mostrar competitivo após perder todos os principais títulos na última temporada, Benzema afirma que cabe aos demais companheiros apoiarem melhor o atual camisa 10 da seleção francesa.
- Getty Images Sport
O que Benzema disse?
Benzema, que marcou 354 gols em 648 partidas pelo clube merengue, elogiou Mbappé por suas façanhas, mas acredita que ele precisa de mais ajuda: "Mbappé está muito melhor nesta temporada; marcar gols não é novidade para ele", disse Benzema. "Ele fez isso no PSG, e no Real Madrid ele vai marcar muitos mais. O que esperamos de Kylian é que, quando ele tiver a chance, ele a concretize. É assim que é o Real Madrid."
O atacante, que hoje joga no Al-Ittihad, também incentivou Mbappé a tentar se encaixar melhor com Vinícius Jr, dizendo: "O Real Madrid precisa muito dele, e há jogos em que ele tem que marcar, como contra o Atlético de Madrid, Liverpool. Essas são equipes que se defendem, e ele tem que se destacar, trabalhar essas situações. Ele tem que combinar com Vini Jr. O Real Madrid está esperando por Mbappé para esses momentos, para trazer a Champions League para casa. Acho que ele pode fazer isso com os outros jogadores. Ele não pode fazer isso sozinho. Ele precisa de Vini Jr, de outros jogadores… é assim que é. Acho que Vini Jr, Mbappe, Rodrygo, Bellingham… eles têm que se comunicar. Um está lá para marcar gols, outro para fornecer assistências."
O conselho de Benzema a Jude Bellingham
Após um período turbulento, Jude Bellingham começa, aos poucos, a recuperar o faro de gol — algo que ficou prejudicado tanto pela lesão no ombro quanto pela mudança tática promovida por Xabi Alonso no Real Madrid. Desde que voltou aos gramados, em meados de setembro, o inglês marcou três vezes — incluindo o gol da vitória sobre a Juventus na Champions League, e ainda distribuiu uma assistência.
Benzema comentou: “Não vamos cobrar que o Bellingham faça gols, porque essa é a função do Mbappé, assim como não vamos pedir que ele seja o camisa 10, porque essa é a função do próprio Bellingham. Eles precisam conversar. Ele está melhor agora, mas precisa se concentrar ainda mais nesses momentos em que o Real Madrid depende dele, porque ele tem tudo para corresponder.”
- Getty Images Sport
Quando o Real Madrid volta a jogar?
A equipe de Xabi Alonso volta a campo no dia 23 de novembro, contra o Elche, mas seguirá atuando fora de casa até 7 de dezembro. Isso porque o Santiago Bernabéu passou por uma transformação recente para receber o primeiro jogo da NFL na história da Espanha, o que adiou o retorno do time ao estádio. Com as partidas como mandante temporariamente suspensas por causa do megaevento, a equipe terá uma sequência pesada como visitante. Nesse período, enfrentará o Olympiacos no dia 26 de novembro, o Girona no dia 30 e o Athletic Club em 3 de dezembro, antes de finalmente reencontrar sua torcida no duelo contra o Celta de Vigo, já no início de dezembro.