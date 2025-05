Duelo gaúcho marca buscas por recuperação no campeonato, após inícios oscilantes; veja detalhes

Juventude e Internacional se enfrentam na noite deste sábado (10), às 21h (de Brasília), no Estádio Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta (veja a programação completa aqui).

O Internacional vem de vitória na última rodada, batendo o 3B da Amazônia por 1 a 0, em casa, e segue em recuperação no campeonato. Após abrir as seis primeiras rodadas com apenas dois pontos somados, as Coloradas já conquistaram sete dos últimos nove tentos disputados e respiraram na tabela, abrindo a rodada na 12ª posição, com nove pontos. O objetivo, agora, é manter a setinha para cima.

O Juventude, enquanto isso, não vence a quatro partidas e ainda vive uma sequência de três derrotas — a última delas para o Grêmio, por 3 a 1. O time caiu várias posições nos últimos dias e busca voltar a pontuar. O Papo é o 14° colocado, com cinco pontos.