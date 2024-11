Julio Soler: por que Manchester United e Liverpool disputam o garoto da Argentina

O talentoso lateral está prestes a se transferir para a Europa, após uma ascensão notável ao estrelato com o Lanús

A Premier League, especialmente o Manchester United, tem uma forte história de contratar jogadores argentinos. Ao longo dos anos, os Red Devils trouxeram talentos como Juan Sebastián Verón, Gabriel Heinze, Carlos Tevez, Ángel Di María, Marcos Rojo e Sergio Romero, enquanto Alejandro Garnacho e Lisandro Martínez ainda representam os atuais campeões mundiais em Old Trafford.

Agora, os Red Devils estão de olho em uma nova promessa argentina: Julio Soler, de apenas 19 anos, que já vem ganhando reconhecimento internacional. Soler tem sido titular regular do Lanús no Campeonato Argentino há dois anos e parece pronto para dar o próximo passo em sua carreira.

Apesar do interesse do United, a transferência de Soler não está garantida. O Liverpool também é um grande admirador do jovem, e uma disputa entre os dois gigantes da Premier League pode ocorrer no próximo verão europeu, caso ele mantenha seu bom desempenho.

Com um grande potencial, Soler tem tudo para ser uma peça-chave na próxima geração da Argentina, e a GOAL está aqui para explicar o que torna o jogador tão promissor.