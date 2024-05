Jude Bellingham, resgate de Toni Kroos e superando lesões: como Carlo Ancelotti devolveu La Liga ao Real Madrid

O italiano conseguiu unir um elenco cheio de dificuldades rumo a mais um título espanhol, contrariando as probabilidades

As coisas não pareciam das melhores em Madrid antes do início da temporada passada; Karim Benzema, um pilar da equipe de Carlo Ancelotti, anunciou que deixaria o clube. Enquanto isso, seu provável substituto, Kylian Mbappé, optou por ficar no Paris Saint-Germain por mais uma temporada.

Em uma primeira impressão, o elenco parecia desequilibrado, sem um centroavante confiável e com muitos meias e volantes, enquanto os veteranos Toni Kroos e Luka Modric estavam envelhecendo e já não estavam no auge.

E para piorar as coisas, o Real era quem precisava correr atrás do caneco. O Barcelona venceu La Liga em 2023 sem qualquer ameaça merengue. Se esta era a campanha para caçar os comandados de Xavi na tabela, as peças da equipe pareciam estar desalinhadas para um desafio tão grande.

Um ano depois as coisas estão muito diferentes. O Real Madrid conquistou o Campeonato Espanhol após abrir uma vantagem de mais de dez pontos na ponta da tabela. Tudo isso se resume a um dos melhores trabalhos de Ancelotti na gestão, a síntese e a aplicação de um elenco cheio de talento, mas carente de eficiência. Um time que não deveria funcionar se tornou um dos melhores da Europa. A GOAL analisa como o italiano garantiu outra glória em sua carreira...

