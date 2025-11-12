Jude Bellingham, Phil Foden e os oito jogadores da Inglaterra com mais para provar de olho na Copa do Mundo

Os Three Lions têm apenas mais quatro partidas para jogar antes que Tuchel anuncie sua lista provisória para a Copa do Mundo de 2026 em maio. Portanto, há um tempo incrivelmente limitado para causar uma boa impressão ao técnico. Após as qualificatórias finais, a Inglaterra jogará dois amistosos em março, e depois será a hora da decisão para o técnico alemão.

Sua última convocação foi mais uma vez difícil de prever; há potencial para mais estreias ganharem novas oportunidades após um tempo afastados, como aconteceu com Jude Bellingham e Phil Foden, enquanto outros grandes nomes, como Trent Alexander-Arnold e Jack Grealish, continuam a ser ignorados à medida que suas esperanças de fazer parte da lista final diminuem.

Mesmo para certos jogadores que foram incluídos na convocação de novembro, a pressão é grande, com Tuchel admitindo que tem "uma mente decidida" quando se trata daqueles que estarão no avião em junho: "Também estarei aberto porque sei que qualquer coisa pode acontecer. Preciso garantir que a porta esteja sempre aberta e eles estejam atentos e tenham uma chance de estar conosco."

Com isso em mente, aqui estão os oito jogadores da Inglaterra que estão mais sob pressão para entregar nos jogos finais dosThree Lions nas Eliminatórias para a Copa do Mundo...