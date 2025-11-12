+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Jude Bellingham, Phil Foden e os oito jogadores da Inglaterra com mais para provar de olho na Copa do Mundo

Já tendo garantido seu ingresso para os Estados Unidos, Canadá e México no próximo mês de julho, a Inglaterra encerrará sua campanha de qualificação bem-sucedida para a Copa do Mundo com jogos sem muita importância contra Sérvia e Albânia nos próximos dias - mas para certos membros da equipe de Thomas Tuchel, os jogos estarão longe de ser insignificantes

Os Three Lions têm apenas mais quatro partidas para jogar antes que Tuchel anuncie sua lista provisória para a Copa do Mundo de 2026 em maio. Portanto, há um tempo incrivelmente limitado para causar uma boa impressão ao técnico. Após as qualificatórias finais, a Inglaterra jogará dois amistosos em março, e depois será a hora da decisão para o técnico alemão.

Sua última convocação foi mais uma vez difícil de prever; há potencial para mais estreias ganharem novas oportunidades após um tempo afastados, como aconteceu com Jude Bellingham e Phil Foden, enquanto outros grandes nomes, como Trent Alexander-Arnold e Jack Grealish, continuam a ser ignorados à medida que suas esperanças de fazer parte da lista final diminuem.

Mesmo para certos jogadores que foram incluídos na convocação de novembro, a pressão é grande, com Tuchel admitindo que tem "uma mente decidida" quando se trata daqueles que estarão no avião em junho: "Também estarei aberto porque sei que qualquer coisa pode acontecer. Preciso garantir que a porta esteja sempre aberta e eles estejam atentos e tenham uma chance de estar conosco."

Com isso em mente, aqui estão os oito jogadores da Inglaterra que estão mais sob pressão para entregar nos jogos finais dosThree Lions nas Eliminatórias para a Copa do Mundo...

    Jude Bellingham

    Bellingham teve que suar a camisa, mas está de volta à convocação de novembro após recuperar a forma e o ritmo no Real Madrid. Na verdade, deixá-lo de fora novamente seria uma decisão espantosa, depois de já ter sido preterido em outubro, pouco tempo após retornar de uma cirurgia no ombro. Desta vez, Tuchel não pode mais usar como justificativa a necessidade de o meio-campista “pegar ritmo” no clube, o que inevitavelmente levanta questionamentos sobre o que realmente vinha acontecendo nos bastidores.

    No momento, o motorzinho do meio-campo está de voltamas certamente entra com algo a provar. Persistem as dúvidas sobre se o seu temperamento explosivo em campo acaba prejudicando o time, ainda mais agora que Morgan Rogers, do Aston Villa, vem pedindo passagem nas últimas partidas. Como essa vontade de mostrar serviço vai se manifestar é algo que promete chamar atenção, especialmente porque Bellingham retorna a um elenco praticamente definido pela primeira vez desde o episódio em que Tuchel precisou se desculpar por dizer, no verão europeu, que até a mãe do jogador às vezes acha suas atitudes em campo “repulsivas”.

    O técnico, por sua vez, falou sobre como pretende canalizar essa intensidade do camisa 22: "Não há problema algum com ele, nem com seu caráter. Jude tem essa ‘faísca’, e isso é muito bom, porque você precisa de algo a mais para alcançar o nível que ele atingiu. Acho que todos nós precisamos ajudá-lo, incentivá-lo e criar um ambiente em que ele possa direcionar essa energia contra os adversários e em busca dos objetivos que estamos construindo como equipe.”

    Trevoh Chalobah

    Convocado de última hora para os jogos finais das Eliminatórias da Copa do Mundo, após Marc Guehi ficar impossibilitado de andar por conta de uma pancada forte sofrida na partida do Crystal Palace contra o AZ Alkmaar, pela Conference League, Chalobah sabe bem que tem uma missão complicada pela frente: garantir um lugar na delegação inglesa que vai para a América do Norte — quem dirá uma vaga no time titular.

    Tuchel foi quem lhe deu a primeira oportunidade tanto no clube quanto na seleção principal, mas o zagueiro de 26 anos não era chamado pelos Three Lions desde o período de treinos em junho, quando conquistou sua única atuação até agora, em uma derrota por 3 a 1 no amistoso contra Senegal, no City Ground, casa do Nottingham Forest. Na ocasião, Chalobah foi titular e jogou os 90 minutos, mas deixou a desejar.

    Ainda assim, ele vem sendo presença constante no time do Chelsea nesta temporada sob o comando de Enzo Maresca. Apesar das atuações irregulares, Chalobah quer aproveitar ao máximo essa segunda chance que surgiu com a lesão de Guehi. Considerando que o zagueiro do Palace é praticamente o único nome certo para começar jogando na Copa, há espaço para outros defensores se firmarem. Para Chalobah, esta pode muito bem ser a última oportunidade de mostrar que merece estar lá.

    Phil Foden

    Pelas últimas escolhas de Tuchel, tudo indica que Phil Foden está, de fato, na “saideira” — a última chance antes da Copa do Mundo, que já aparece no horizonte. Esta é a primeira convocação do meia do Manchester City desde que o treinador começou seu trabalho de forma efetiva, em março. Foden ficou fora das listas de junho e outubro, além de ter perdido setembro por lesão.

    Embora admita que ainda não atingiu o auge físico e técnico, o jogador parece ter superado os problemas que o afetaram na temporada passada, tanto no corpo quanto na cabeça. Segundo o próprio Foden, ele voltou a “jogar com um sorriso no rosto” e recentemente foi destaque individual na vitória sobre o Borussia Dortmund pela Champions League. Mesmo assim, sua dificuldade em render com a camisa da Inglaterra segue sendo seu calcanhar de Aquiles — e o fato de Tuchel tê-lo deixado de fora anteriormente mostra que o meia de 25 anos entra sob forte pressão para provar seu valor na seleção.

    Curiosamente, o técnico deixou claro que não pretende repetir o que fazia seu antecessor, Gareth Southgate: Foden não será escalado como ponta. Isso o coloca numa disputa pesada por uma vaga central no meio ofensivo, ao lado de nomes como Bellingham, Rogers, Eberechi Eze, Cole Palmer e Morgan Gibbs-White.

    “Não faz sentido dizer algo como: ‘Phil, não há espaço na sua melhor posição, pode jogar aberto pela esquerda? Ou pela direita?’ Isso não funciona”, explicou Tuchel. “Neste período, o Phil vai atuar ali entre o 9 e o 10, pelo meio do campo. Tenho essa ideia sobre ele há bastante tempo — e acho que é onde ele se encaixa melhor.”

    Nico O'Reilly

    Nico O’Reilly certamente não se intimidará com o desafio de garantir seu espaço no elenco de Tuchel. Aos 20 anos, o jovem já se firmou como titular no Manchester City sob o comando do renomado Pep Guardiola — o que, por si só, mostra seu nível. Mas isso não significa que ele não tenha muito em jogo: o meia-esquerda, que também atua como lateral, tenta basicamente impedir que Myles Lewis-Skelly, do Arsenal, recupere sua vaga na seleção.

    O’Reilly foi chamado para os jogos contra País de Gales e Letônia, em outubro, mas não chegou a sair do banco. Desta vez, porém, deve receber uma oportunidade, já que os últimos compromissos das Eliminatórias, contra Sérvia e Albânia, têm pouco peso. Além disso, Lewis-Skelly acabou ficando de fora — reflexo direto da falta de minutos que vem tendo no Arsenal.

    Na prática, a disputa por uma das vagas na lateral esquerda para a Copa do Mundo parece depender do desempenho em nível de clube. Djed Spence, do Tottenham, deve ser outro nome considerado, mas O’Reilly leva vantagem: é titular regular no City e vem mantendo boa forma, deixando Rayan Aït-Nouri — recém-recuperado de lesão — no banco. E com o argelino prestes a disputar a Copa Africana de Nações, as chances de O’Reilly só aumentam.

    Jarell Quansah

    Como já mencionamos, pelo menos uma vaga na zaga segue em aberto, com vários nomes disputando o posto ao lado de Marc Guehi. Mas, assim como Chalobah, Jarell Quansah parece estar na periferia das escolhas de Tuchel, à medida que o relógio corre para a definição da lista final para a Copa.

    Revelado pela seleção sub-21 campeã europeia no último verão, o ex-Liverpool ainda não estreou pela equipe principal, mesmo tendo participado das convocações de março, setembro e outubro — o que preocupa, já que Guehi, John Stones, Dan Burn e Ezri Konsa todos tiveram oportunidades nesse período.

    Atualmente no Bayer Leverkusen, Quansah vem recebendo bastante tempo de jogo e tem sido parte importante do bom início de temporada do time alemão. Mesmo assim, está claro que ele precisa fazer mais para conquistar a confiança de Tuchel. O defensor torce para que os amistosos de novembro, sem grande peso competitivo, sirvam de vitrine para mostrar que pode ser uma opção real para o Mundial.

    Alex Scott

    Convocado de surpresa, Alex Scott sabe que terá poucas chances para causar boa impressão antes de Tuchel divulgar a lista final para a Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Ainda assim, a pressão sobre ele é relativamente menor — e isso pode abrir uma brecha para mostrar serviço no meio-campo.

    A ascensão meteórica de Elliot Anderson sob o comando de Tuchel deve servir de inspiração para o jogador do Bournemouth, que, assim como o atleta do Nottingham Forest, briga por espaço nas funções de volante ou meia-central, ao lado de Declan Rice. Adam Wharton desponta como seu principal concorrente direto, mas há uma porta aberta, já que nomes como Kobbie Mainoo, Conor Gallagher e Curtis Jones seguem fora das convocações.

    Mais um egresso da seleção sub-21 campeã europeia, Scott chega animado pelas palavras elogiosas do técnico após o anúncio da convocação.
    “Ele fez uma Eurocopa excelente”, disse Tuchel. “Trabalhou muito bem no meio-campo junto com Elliot Anderson, que hoje é titular absoluto conosco. Ele me impressionou bastante. Depois, deu mais um passo, virou titular regular do Bournemouth, e o time vem fazendo uma grande campanha, constantemente acima das expectativas. Ele joga com intensidade, tem minutos consistentes, e achamos que este era o momento certo para recompensá-lo, conhecê-lo melhor e ver o que ele pode oferecer à nossa equipe.”

    James Trafford

    Muitos acreditavam que James Trafford seria o homem capaz de destronar Jordan Pickford, dono há anos da camisa 1 da Inglaterra, quando deixou o Burnley na última janela de transferências. Mas o retorno ao Manchester City acabou se mostrando uma escolha equivocada para o goleiro de 23 anos. Após um início complicado como titular, ele rapidamente perdeu espaço para Gianluigi Donnarumma — considerado por muitos o melhor do mundo — e, pelo visto, não deve recuperar a posição tão cedo.

    Tuchel, inclusive, havia deixado Trafford fora da convocação para os jogos contra Sérvia e Albânia — a primeira ausência desde que o técnico assumiu o comando da seleção. No entanto, uma concussão sofrida por Nick Pope, que havia sido chamado de volta e que o Newcastle tentou substituir por Trafford na última janela, acabou lhe rendendo uma nova chance, ao menos temporariamente.

    Vale lembrar que, apesar de ter sido presença constante nas convocações de Tuchel, o goleiro formado na base do City ainda não estreou pela seleção principal. E o treinador já deixou claro: para entrar nos planos, é preciso ser titular no clube. Diante disso, Trafford pode muito bem ter que repensar seu futuro em janeiro.

    Adam Wharton

    Após uma forte pressão pública — especialmente vinda de um certo canto do sul de Londres —, Adam Wharton finalmente está de volta à seleção inglesa pela primeira vez desde a convocação para a Euro 2024, torneio em que não chegou a entrar em campo. Na verdade, sua única partida pelos Three Lions até agora foi um amistoso preparatório contra a Bósnia e Herzegovina, há 17 meses, quando atuou por apenas 28 minutos. Em setembro, ele havia sido cortado por lesão.

    Agora, aos 21 anos, o meio-campista do Crystal Palace volta a ter uma oportunidade, mas sabe que o desafio será grande. Wharton vem brilhando na Premier League, titular em todas as partidas em que esteve disponível, mas Tuchel parece não considerá-lo o encaixe ideal para seu esquema tático — o que ficou evidente quando o deixou de fora em outubro, para surpresa de muitos torcedores. Desta vez, ele disputará espaço com Elliot Anderson e Alex Scott.

    “Espero que ele não sofra nenhuma lesão ou doença”, disse o técnico da Inglaterra. “Eles ainda têm dois jogos, então tomara que ele se mantenha saudável. O talento dele é óbvio, e ele vai trabalhar no meio defensivo ao lado de Elliot Anderson e Jordan Henderson, tentando nos impressionar. Acho que é a decisão certa — um chamado merecido. Quem sabe, à terceira, seja a vez dele ter sorte.”