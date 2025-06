Jorthy Mokio: quem é o garoto do Ajax que rejeitou o Barcelona para seguir os passos de Matthijs de Ligt e Jorrel Hato

Jovem belga completou 17 anos em fevereiro, mas já se destaca no futebol profissional com a camisa do clube holandês

A categoria de base do Ajax, conhecida na Holanda como ‘De Toekomst’ (‘O Futuro’), possui uma história orgulhosa de revelar alguns dos melhores jogadores do mundo desde sua fundação em 1900. De lendas como Johan Cruyff, Marco van Basten, Ruud Krol, Frank Rijkaard e Dennis Bergkamp a estrelas modernas como Christian Eriksen, Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt, o Ajax sempre apostou no talento local — e essa fé foi amplamente recompensada, tornando o clube o mais bem-sucedido do futebol holandês.

Essas tradições permanecem tão fortes hoje quanto sempre foram, com Jorrel Hato sendo o mais recente a atrair atenção dos principais clubes europeus. Assim como De Ligt antes dele, Hato desafiou a pouca idade para se firmar como uma peça essencial na defesa do Ajax, e há relatos de interesse do Chelsea e Liverpool em trazê-lo para a Premier League, após contatos anteriores do Arsenal.

Felizmente, o Ajax também é especialista em descobrir talentos de outras gerações e países, com nomes como Zlatan Ibrahimovic, Jari Litmanen, Luis Suárez e Dusan Tadic fazendo parte do Hall da Fama do clube ao longo dos anos. Por isso, já há um substituto à altura preparado caso Hato saia: o jovem de 17 anos Jorthy Mokio. Em sua primeira temporada completa na Johan Cruyff ArenA, Mokio quebrou recordes ao superar os reservas, garantir seu lugar no time titular do Ajax e conquistar uma vaga na seleção belga.

É claro que o Ajax descobriu outra joia com potencial para emular os ícones do passado. A questão é: como Mokio conseguiu subir tão rápido de nível? A GOAL analisa abaixo...