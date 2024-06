Os jogos de hoje da Copa América 2024

Confira as principais informações e onde assistir ao torneio hoje, sexta-feira, 21 de junho

A Copa América é o torneio continental mais aguardado para Brasil, Argentina, Uruguai e outras grandes seleções. A edição de 2024 acontece nos Estados Unidos, com largada dada no dia 20 de junho para as 16 equipes que lutam pela glória até a decisão final, marcada para 14 de julho, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida.

Sabendo da importância da competição para a seleção brasileira, que busca seu primeiro título sob o comando de Dorival Júnior, precisamos falar sobre as principais informações e as transmissões dos jogos.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Abaixo, a GOAL te mostra o local, a data, o horário e onde assistir aos jogos de hoje na competição. Aproveite e descubra como apostar nas partidas do Brasil durante a Copa América 2024.