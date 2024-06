Os jogos da Copa América que o SporTV vai passar

Canal fechado da Globo transmite todos os 32 jogos da competição

Principal pedida do momento no futebol sul-americano, a Copa América 2024 acontece nos Estados Unidos, entre os dias 20 de junho e 14 de julho. As 16 equipes estão a todo vapor para conquistar a glória do continente em Miami, e o brasileiro, com certeza, está curioso para saber onde acompanhar cada um dos jogos.

A Rede Globo é a única detentora dos direitos de transmissão do torneio, sendo que todas as 32 partidas serão apresentadas pelo SporTV, canal fechado do grupo. O Globoplay, no streaming, também transmite os jogos, assim como a TV Globo, com os compromissos da seleção brasileira e a final no sinal aberto.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Abaixo, a GOAL tira sua dúvida e te mostra as próximas partidas da Copa América transmitidas pelos canais SporTV 1, 2 e 3. Inclusive, aproveite e conheça os melhores bônus para apostar nos jogos da Copa América.