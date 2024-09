Jogo Fluminense x São Paulo, pelo Brasileirão 2024, vai ser anulado? Qual foi o erro do juiz?

Tricolor paulista busca anulação da partida junto ao STJD após polêmica no primeiro gol carioca

O jogo entre Fluminense e São Paulo, realizado no domingo, 1º de setembro de 2024, no Maracanã, continua gerando polêmica dias após sua conclusão. A partida, que terminou com uma vitória de 2 a 0 para o Fluminense, está sendo contestada pelo São Paulo, que busca a anulação do jogo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A equipe paulista alega erro de direito no lance do primeiro gol, marcado por Kauã Elias, e promete levar o caso à Justiça Desportiva. Confira, com a GOAL o que aconteceu e se o jogo pode realmente ser anulado.

