Os jogadores sem contrato que ainda podem jogar o Brasileirão 2024

Com a janela fechando, confira jogadores sem vínculo que são opções para reforçar elencos no Campeonato Brasileiro 2024 e nas competições continentais

A reta final do segundo período de transferências no futebol brasileiro traz uma nova dinâmica ao mercado, com as atenções voltadas para os jogadores sem contrato que ainda podem disputar o Brasileirão 2024. Com as datas limites para registros na Copa do Brasil e na Libertadores se aproximando, os clubes correm contra o tempo para reforçar seus elencos.

O prazo final de registro na Copa do Brasil termina no dia 9 de setembro, enquanto a janela para modificações na Libertadores se estende até 13 de setembro, para as quartas de final, e 18 de outubro, para as semifinais. Após o fechamento da janela de transferências no dia 2 de setembro, somente atletas sem vínculo poderão ser negociados, e entre eles, destacam-se algumas estrelas internacionais que já brilharam em grandes clubes mundiais. Veja!

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!