Os jogadores que se aposentaram em 2025

O ano de 2025 caminha para o fim trazendo, além de decisões, títulos e grandes jogos, um sentimento inevitável de despedida. À medida que o calendário se aproxima de do fim, o futebol também se despede de jogadores que ajudaram a definir uma era, seja no Brasil, na Europa ou em outros grandes centros do esporte. Foram carreiras longas, trajetórias consistentes e personagens que, por diferentes motivos, decidiram encerrar seus ciclos dentro de campo.

A aposentadoria, quase sempre, carrega um misto de nostalgia e reconhecimento. É o fim da rotina de jogos, viagens e treinos, mas também a consolidação de um legado que permanece na memória de torcedores, clubes e competições. Em 2025, nomes consagrados optaram por parar após temporadas marcadas por desgaste físico, mudanças de projeto ou simplesmente pela sensação de missão cumprida.

A seguir, a lista dos jogadores que anunciaram aposentadoria ao longo de 2025. Primeiro, os brasileiros; depois, os atletas estrangeiros. Em cada caso, um panorama claro da carreira, dos clubes defendidos e do momento que marcou a despedida dos gramados.