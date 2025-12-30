+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
مارسيلو
Bruna Lima

Os jogadores que se aposentaram em 2025

Veja quem deixou os gramados ao longo do ano que se despede

O ano de 2025 caminha para o fim trazendo, além de decisões, títulos e grandes jogos, um sentimento inevitável de despedida. À medida que o calendário se aproxima de do fim, o futebol também se despede de jogadores que ajudaram a definir uma era, seja no Brasil, na Europa ou em outros grandes centros do esporte. Foram carreiras longas, trajetórias consistentes e personagens que, por diferentes motivos, decidiram encerrar seus ciclos dentro de campo.

A aposentadoria, quase sempre, carrega um misto de nostalgia e reconhecimento. É o fim da rotina de jogos, viagens e treinos, mas também a consolidação de um legado que permanece na memória de torcedores, clubes e competições. Em 2025, nomes consagrados optaram por parar após temporadas marcadas por desgaste físico, mudanças de projeto ou simplesmente pela sensação de missão cumprida.

A seguir, a lista dos jogadores que anunciaram aposentadoria ao longo de 2025. Primeiro, os brasileiros; depois, os atletas estrangeiros. Em cada caso, um panorama claro da carreira, dos clubes defendidos e do momento que marcou a despedida dos gramados.

  Real Madrid CF v Atletico de Madrid - La Liga EA Sports

    Marcelo

    Um dos laterais-esquerdos mais marcantes do futebol mundial, Marcelo anunciou a aposentadoria aos 36 anos. Ídolo de Real Madrid e Fluminense, o brasileiro oficializou a decisão após rescindir contrato com o clube carioca no fim de 2024, encerrando de forma definitiva sua carreira como jogador. O anúncio da aposentadoria, no entanto, foi realizado em fevereiro de 2025.

    A saída do Fluminense aconteceu depois de um desgaste interno que teve como estopim um desentendimento público com o técnico Mano Menezes, em partida contra o Grêmio, no Maracanã. O episódio acelerou conversas que já vinham ocorrendo nos bastidores, culminando na rescisão em menos de 24 horas. Marcelo se despediu do clube com 68 jogos nessa segunda passagem, somando títulos importantes desde o retorno ao Brasil em 2023, como a Libertadores e a Recopa.

    Formado em Xerém, Marcelo subiu ao profissional do Fluminense em 2005 e, após se destacar no Campeonato Brasileiro, foi negociado com o Real Madrid em 2006. No clube espanhol, viveu o auge da carreira, tornando-se um dos raríssimos jogadores a conquistar cinco títulos de Champions League pela mesma equipe, além de seis LaLigas e quatro Mundiais de Clubes. Também vestiu a camisa da seleção brasileira por quase uma década, disputando as Copas do Mundo de 2014 e 2018, além de conquistar a Copa das Confederações em 2013 e medalhas olímpicas em 2008 e 2012.

    • Publicidade
  Atletico Mineiro v Fluminense - Brasileirao 2024

    Felipe Melo

    Aos 41 anos, Felipe Melo anunciou oficialmente a aposentadoria do futebol profissional. Revelado pelo Flamengo, o jogador encerra a carreira após mais de duas décadas nos gramados, com passagens por 12 clubes, uma Copa do Mundo disputada e um currículo recheado de títulos.

    Felipe Melo iniciou a trajetória como meia, passou por Grêmio e Cruzeiro, mas encontrou sua melhor versão ao ser reposicionado como volante. Foi nesse papel que ganhou projeção internacional, defendendo clubes como Juventus, Fiorentina, Inter de Milão e Galatasaray, além de disputar a Copa do Mundo de 2010 pela seleção brasileira.

    Nos anos finais da carreira, atuou como zagueiro e viveu momentos especialmente marcantes no Palmeiras e no Fluminense. Pelo Tricolor, disputou 108 partidas, conquistou a Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e dois Campeonatos Cariocas, encerrando a trajetória como um dos líderes e ídolos do clube. Ao todo, soma cerca de 800 jogos, 20 títulos relevantes e uma carreira marcada pela intensidade dentro e fora de campo.

    Após anunciar a aposentadoria, Felipe Melo explicou que o desgaste físico, mental e a exposição constante pesaram na decisão. Já com licenças para atuar como treinador, revelou o desejo de seguir no futebol em outra função no futuro. No presente, iniciou uma nova fase como comentarista esportivo dos canais Globo, mantendo-se ligado ao esporte que marcou sua vida.

  Corinthians v Flamengo - Brasileirao 2025

    Renato Augusto

    Pode chamar de aposentadoria — ou, como o próprio prefere, de uma transição de carreira. Renato Augusto não é mais jogador profissional, mas deixa claro que não pretende se afastar do futebol por muito tempo. Aos 37 anos, quatro meses após rescindir contrato com o Fluminense, o meia confirmou uma decisão que vinha sendo amadurecida ao longo das últimas temporadas, especialmente em razão do desgaste físico e do desejo de priorizar a família.

    Revelado pelo Flamengo, Renato viveu um início simbólico no clube carioca, saindo da arquibancada para se tornar campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca. Ainda jovem, seguiu para o Bayer Leverkusen, antes de construir sua relação mais marcante no futebol brasileiro com o Corinthians. Em duas passagens pelo clube paulista, somou 243 jogos e conquistou títulos importantes, incluindo um Brasileirão no qual foi eleito o craque da competição, além de Paulista e Recopa Sul-Americana.

    A carreira também passou pelo futebol chinês, onde defendeu o Beijing Guoan, fase que o próprio jogador define como o auge pessoal fora do Brasil. Pela seleção brasileira, Renato Augusto conquistou o ouro olímpico em 2016, no Maracanã, e integrou o elenco da Copa do Mundo de 2018. No fim, as limitações físicas reduziram sua sequência em campo, mas não impediram um último título relevante: a Recopa Sul-Americana pelo Fluminense. Agora, com a Licença B da CBF a ser retomada, ele estuda os próximos passos, cogitando funções como treinador ou dirigente, enquanto aproveita um período inédito dedicado à família e à formação fora das quatro linhas.

  Flamengo v Cuiaba - Brasileirao 2023

    Rodrigo Caio

    Aos 31 anos, Rodrigo Caio encerrou de forma discreta sua carreira como jogador. O anúncio indireto veio com a confirmação de seu novo cargo como auxiliar técnico fixo do Flamengo, clube onde fez história entre 2019 e 2023.

    O ex-zagueiro explicou que a decisão foi motivada pela ausência de projetos esportivos que o convencessem a seguir jogando. Após breve passagem pelo Grêmio em 2024, com poucas atuações, Rodrigo Caio recebeu sondagens de clubes da Série B em 2025, mas optou por não dar sequência à carreira dentro de campo.

    No Flamengo, conquistou 11 títulos, incluindo duas Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros. Já com a Licença B, aceitou o desafio fora das quatro linhas e, em seu primeiro ano como auxiliar, venceu novamente a Libertadores e o Brasileirão, agora integrando a comissão técnica comandada por Filipe Luís.

  FC Internazionale v Como - Serie A

    Pepe Reina

    Aos 42 anos, Pepe Reina encerrou oficialmente uma carreira marcada por longevidade, liderança e presença em alguns dos maiores clubes da Europa. Campeão mundial com a Espanha em 2010, o goleiro se despediu dos gramados atuando pelo Como, em um jogo simbólico contra a Inter de Milão, pela última rodada do Campeonato Italiano — despedida que acabou sendo abreviada com uma expulsão ainda no primeiro tempo.

    Revelado pelo Barcelona, Reina construiu uma trajetória sólida e respeitada no futebol europeu. Defendeu clubes como Liverpool, Bayern de Munique, Milan, Napoli, Aston Villa e Villarreal, acumulando títulos nacionais e continentais, como campeonatos, copas nacioanis e supercopas.

    Pela seleção espanhola, foi peça constante em um dos períodos mais vitoriosos da história do país. Esteve em quatro Copas do Mundo (2006, 2010, 2014 e 2018) e integrou o elenco campeão mundial de 2010 e bicampeão europeu em 2008 e 2012. Diferentemente de muitos colegas, Pepe Reina já tem o futuro definido: a aposentadoria dos gramados vem acompanhada da transição para a carreira de treinador, decisão tomada ainda em janeiro, em acordo com a família, encerrando de forma consciente uma trajetória considerada por ele “muito bonita” dentro do futebol.

  Borussia Dortmund v Juventus FC - Pre-Season Friendly

    Mats Hummels

    Aos 36 anos, Mats Hummels encerrou sua carreira ao fim da última temporada europeia. Campeão da Copa do Mundo de 2014 com a Alemanha, o zagueiro encerrou a carreira profissional após sua passagem pela Roma e pendurou as chuteiras

    Revelado pelo Bayern de Munique, Hummels construiu sua trajetória mais marcante no Borussia Dortmund, clube pelo qual disputou 14 temporadas, somou mais de 500 jogos e se tornou referência. Ao longo da carreira, conquistou seis Bundesligas e quatro Copas da Alemanha, além de ser peça central em campanhas profundas de Champions League — incluindo o vice-campeonato europeu recente, quando o Dortmund caiu na final diante do Real Madrid.

    Na Roma, o alemão viveu um percurso instável. Contratado durante o período de Daniele De Rossi, perdeu espaço após a troca de comando e só voltou a ter protagonismo com a chegada de Claudio Ranieri. Mesmo aos 36 anos, chegou a figurar entre os 30 finalistas da Bola de Ouro de 2024, coroando uma carreira marcada por regularidade em alto nível. Após o anúncio da aposentadoria, Hummels ainda realizou uma despedida simbólica pelo Dortmund em amistoso.

  Southampton FC v Ipswich Town FC - Premier League

    Adam Lallana

    O inglês Adam Lallana anunciou a aposentadoria aos 37 anos, encerrando uma trajetória com mais de 600 partidas como profissional. Revelado pelo Southampton, o meia ganhou projeção nacional antes de se transferir para o Liverpool em 2014, onde viveu o auge da carreira.

    Em Anfield, Lallana foi peça importante tanto no período de transição quanto no ciclo vitorioso comandado por Jürgen Klopp. Apesar de conviver com lesões nas temporadas finais, esteve presente no elenco campeão da Champions League em 2019 e foi campeão da Premier League em 2019/20, além de vencer Supercopa da Uefa e Mundial de Clubes.

    Após deixar o Liverpool, voltou ao sul da Inglaterra para defender o Brighton & Hove Albion, antes de retornar ao Southampton para a última temporada da carreira. Pela seleção inglesa, disputou 34 partidas. 

  Manchester United FC v Aston Villa FC - Premier League

    Jonny Evans

    O zagueiro Jonny Evans, de 37 anos, anunciou a aposentadoria após encerrar sua segunda passagem pelo Manchester United. Formado nas categorias de base do clube, ele conquistou três títulos da Premier League, além de uma Copa da Inglaterra e duas Copas da Liga Inglesa ao longo da carreira.

    Além do United, Evans atuou com regularidade na Premier League por West Bromwich Albion e Leicester City, mantendo-se competitivo até o fim da carreira. Pela seleção da Irlanda do Norte, somou 107 partidas, sendo uma das referências defensivas de sua geração.

    Diferentemente de muitos jogadores que se afastam do futebol, Evans permaneceligado ao esporte. Ele assumiu um cargo no Manchester United voltado ao acompanhamento de empréstimos e ao desenvolvimento de jovens atletas, enquanto finaliza sua formação como treinador — iniciando, assim, uma nova etapa dentro do clube onde tudo começou.

  FBL-BEL-PROLEAGUE-ANDERLECHT-BRUGGE

    Jan Vertonghen

    Aos 37 anos, Jan Vertonghen anunciou a aposentadoria da seleção da Bélgica e, posteriormente, dos gramados. Recordista de partidas pelos “Diabos Vermelhos”, com 157 jogos, o zagueiro foi um dos pilares da chamada geração de ouro belga, que alcançou o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018.

    Vertonghen construiu uma carreira sólida no futebol europeu, com passagens por Ajax, Tottenham e Benfica, antes de retornar ao país natal para defender o Anderlecht. Foi justamente no clube belga que protagonizou uma despedida simbólica e emotiva, deixando o campo pela última vez acompanhado da filha.

    O fim da trajetória internacional ficou marcado de forma agridoce: um gol contra na eliminação para a França na Eurocopa acabou sendo seu último lance com a camisa da seleção. Ainda assim, Vertonghen encerra a carreira como um dos maiores nomes da história do futebol belga.

  New York Red Bulls v Inter Miami CF

    Sergio Busquets

    Campeão da Copa do Mundo de 2010 e um dos maiores meio-campistas da história do futebol espanhol, Sergio Busquets anunciou sua aposentadoria do futebol profissional ao final da temporada 2025 da Major League Soccer (MLS).

    Formado nas categorias de base do Barcelona, Busquets construiu uma carreira de 18 temporadas no clube catalão, onde se tornou referência tática e técnica. Entre 2008 e 2023, disputou mais de 700 partidas e conquistou 32 títulos, incluindo três Champions League e nove títulos de LaLiga, sendo peça-chave da era mais vitoriosa do Barça.

    Em 2023, o volante se transferiu para o Inter Miami, reencontrando antigos companheiros como Lionel Messi, Jordi Alba e Luis Suárez. Pelo clube norte-americano, venceu a Leagues Cup logo em sua primeira temporada e ajudou a consolidar o projeto esportivo da equipe na MLS.

    Pela seleção espanhola, Busquets teve papel central no período mais dominante da história do país. Além do título mundial em 2010, conquistou a Eurocopa de 2012 e somou mais de 140 partidas com a camisa da Espanha. Em mensagem de despedida, destacou o sentimento de gratidão e realização ao encerrar a carreira.

  Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final

    Jordi Alba

    Jordi Alba anunciou que a temporada 2025 marca o fim de sua carreira como jogador profissional. Aos 36 anos, o lateral-esquerdo encerra sua trajetória.

    Revelado profissionalmente pelo Valencia, Alba retornou ao Barcelona em 2012 e rapidamente se firmou como um dos melhores laterais do mundo. Em 11 temporadas no clube catalão, disputou mais de 450 partidas e conquistou 17 títulos, incluindo uma Champions League, seis edições de LaLiga e cinco Copas do Rei, sendo presença constante em momentos decisivos.

    Em julho de 2023, transferiu-se para o Inter Miami, onde reencontrou antigos companheiros do Barça. Nos Estados Unidos, Albaconquistou as títulos da Leagues Cup (Playoffs da MLS) e a Supporters’ Shield (Temporada regular da MLS), antes de decidir encerrar a carreira ao fim da temporada.

    Pela seleção espanhola, Jordi Alba também construiu trajetória relevante. Foram 93 jogos pela equipe nacional, com destaque para o título da Eurocopa de 2012 e, mais recentemente, a conquista da Liga das Nações, já como capitão. Ao anunciar a aposentadoria, o lateral afirmou encerrar o ciclo com paz, orgulho e gratidão por tudo o que o futebol lhe proporcionou.

  Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final

    Dries Alba

    Aos 38 anos, o atacante belga Dries Mertens anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional. O fim da trajetória veio junto ao encerramento de seu contrato com o Galatasaray, válido até o fim de junho, decisão que levou o jogador a optar por deixar os gramados de forma definitiva.

    O auge da carreira aconteceu no Napoli, clube pelo qual atuou durante oito temporadas. Foram 397 partidas, 148 gols e 90 assistências, números que o colocam entre os maiores nomes da história recente da equipe italiana. Revelado pelo KAA Gent, Mertens também passou por Utrecht e PSV antes de se consolidar na Itália. Pela seleção da Bélgica, somou 109 jogos e 21 gols, com a última atuação no Mundial do Catar, em 2022.

  FBL-EUR-C1-SEVILLA-PSV

    Ivan Rakitić

    O meia croata Ivan Rakitić, de 37 anos, confirmou o encerramento de sua carreira após defender o Hajduk Split. Campeão da Champions League em 2015, Rakitić ficou marcado como um dos pilares do meio-campo do Barcelona na era vitoriosa ao lado de Messi e Neymar.

    A possibilidade de aposentadoria ganhou força em maio, quando o jogador se emocionou ao permanecer no banco após o último jogo em casa pelo Campeonato Croata. Embora tenha negado a decisão naquele momento, o anúncio se confirmou semanas depois.

    Rakitić construiu carreira sólida no futebol espanhol, com 633 jogos, 86 gols e 105 assistências por Sevilla e Barcelona. Ao todo, conquistou 17 títulos, incluindo uma Champions League e duas Europa Leagues. Pela seleção da Croácia, disputou 106 partidas, marcou 15 gols e esteve nas Copas do Mundo de 2014 e 2018, integrando uma das gerações mais vitoriosas do país.

  US Salernitana v AC Monza - Serie A TIM

    Jérôme Boateng

    O zagueiro alemão Jérôme Boateng anunciou sua aposentadoria aos 37 anos, colocando ponto final em uma carreira. Campeão da Copa do Mundo de 2014, Boateng esteve em campo no histórico 7 a 1 sobre o Brasil, no Mineirão.

    A decisão veio após passagem conturbada pelo LASK Linz, onde rescindiu contrato antes do fim. Em vídeo publicado nas redes sociais, o defensor relembrou as camisas que vestiu e afirmou estar pronto para seguir novos caminhos, sem detalhar os próximos passos.

    Revelado pelo Hertha Berlim, Boateng também defendeu Hamburgo, Manchester City e construiu sua era mais vitoriosa no Bayern de Munique, onde conquistou 26 títulos, incluindo duas Champions League. Pela seleção alemã, disputou 76 partidas e fez parte dos elencos da Copa de 2010 e do título mundial em 2014.

