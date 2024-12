Os jogadores contratados pelo Palmeiras para a temporada 2025

Com Facundo Torres abrindo as contratações, confira os reforços do Alviverde para a temporada

A temporada de 2024 foi longe do ideal para o Palmeiras. O clube terminou o ano com o modésto título do Campeonato Paulista sendo o único a ocupar sua vasta galeria de troféus. No Brasileirão, a equipe até flertou com o topo, mas um desempenho irregular impediu a conquista. Agora, o clube paulista dá sinais claros de que vai recalcular a rota, com a diretoria apostando em um mercado de transferências agressivo para reforçar o elenco de Abel Ferreira.

Com a disputa do Mundial de Clubes no horizonte, o Palmeiras já deu início a uma lista de contratações visando retornar às grandes conquistas. Confira, a seguir, as chegadas já oficializadas pelo Verdão para 2025.