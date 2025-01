Os jogadores contratados pelo Botafogo para a temporada 2025

Confira os reforços do Glorioso na temporada e para disputar o novo Mundial de Clubes

Após a conquista da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem passado por uma reformulação completa em seu elenco para a temporada 2025. As mudanças começaram pela saída do técnico Artur Jorge, que vai atuar no Catar. Além disso, o time negociou alguns atletas e optou por não renovar contratos.

Dessa forma,o Glorioso está ativo no mercado da bola para reforçar o time titular e as opções no elenco. Até o momento, apenas dois jogadores foram anunciados, mas a equipe possui negociações avançadas com outros atletas. Abaixo, veja os contratados pelo Botafogo para a temporada 2025.