Os jogadores contratados pelo Atlético-MG para a temporada 2025

Meio-campistas ex-Palmeiras puxam o bonde dos reforços do Galo para 2025; confira

Após bater na trave pelas glórias da Copa Libertadores e da Copa do Brasil em 2024, o Atlético-MG já mira seu planejamento para 2025, com início no calendário esportivo marcado para janeiro.

O Galo anunciou o retorno do técnico Cuca para ocupar a vaga de Gabriel Milito, demitido em dezembro. Como de costume, as transferências para reforçar o elenco já começam a ser especuladas, e há, inclusive, nomes indicados pelo próprio treinador.

Entre os setores de maior necessidade, o ataque será um dos principais focos, especialmente após as saídas de Alan Kardec, Eduardo Vargas e Paulinho. Sendo assim, a diretoria já começou a se movimentar e, além da limpa, trouxe novas caras para Belo Horizonte. Confira abaixo quem já foi confirmado.