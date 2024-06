Os jogadores do Brasil na Copa América 2024 com mais chances de disputar a Copa do Mundo de 2026

O título continental é o objetivo de agora, mas o sonho que vale mesmo é daqui dois anos

A Copa América é a próxima competição na lista de prioridades da seleção brasileira, que busca mais um título para encurtar a distância – ainda considerável – no ranking geral para Argentina e Uruguai, e também para ajudar a curar as feridas de insucessos seguidos entre 2022 e todo um tragicômico 2023.

Mas não há dúvidas de que, quando o assunto é Brasil, a obsessão é sempre a Copa do Mundo. A competição continental, realizada agora entre junho e julho nos Estados Unidos, é parte da preparação do selecionado canarinho até o Mundial que também será disputado nos EUA (além de México e Canadá).

Ou seja, a corrida para a convocação visando a Copa do Mundo de 2026 já começou. Quais jogadores convocados por Dorival Júnior para esta Copa América têm mais chances de seguirem até a lista final do Mundial de 2026? É o que você confere abaixo, em matéria que vai ser atualizada também no decorrer do torneio!

