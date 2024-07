As 15 jogadoras para se observar no futebol feminino das Olimpíadas de Paris

Seleções como Brasil, Espanha, Estados Unidos e Canadá brigam pelo ouro na França, e a GOAL seleciona algumas jogadoras do torneio para se observar

Enquanto o torneio de futebol masculino nas Olimpíadas é um evento apenas para o sub-23, o feminino é uma competição totalmente profissional, o que o torna um dos mais prestigiados campeonatos na modalidade e agrega algumas das melhores jogadoras do mundo nesta edição em busca da medalha de ouro.

Após vencer a Copa do Mundo Feminina no ano passado, a Espanha entra como favorita para o topo do pódio em Paris no próximo mês. A seleção feminina dos Estados Unidos, agora sob o comando da icônica Emma Hayes, do Chelsea, evoluiu bastante de um ano para cá. Outras grandes nações também estão envolvidas, incluindo o Canadá, medalhista de ouro em 2020.

É um torneio de alto nível competitivo com 12 equipes cheias de jogadoras de alta qualidade divididas em três grupos. Portanto, antes do início do torneio, a GOAL selecionou 15 nomes para ficar de olho nos Jogos de Paris...

