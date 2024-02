Jogador do Arsenal revela segredo que fez o time engrenar de novo na temporada

Os Gunners encerraram o ano de 2023 sem saber o que era vencer nos últimos três jogos da Premier League

Jorginho, meio-campista italiano, revelou o segredo por trás do ressurgimento do Arsenal após uma série de resultados decepcionantes no fim doa no passados. Após uma sequência de seis jogos consecutivos vencidos no campeonato, o clube londrino parece ter encontrado sua melhor forma novamente. Sua influência foi evidente na vitória sobre o Newcastle, onde sua atuação foi crucial ao time de Mikel Arteta.

Com um papel crucial no meio-campo, Jorginho está se destacando desde sua chegada ao clube, contribuindo não apenas com sua habilidade em campo, mas também com sua liderança.