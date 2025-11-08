João Pedro e Estevão decidem pelo Chelsea contra o Wolverhampton, em vitória com brilho intenso de Enzo Fernández

O Chelsea conseguiu sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Inglês às custas dos Wolves, que estão sem treinador. O resultado levou o time de Londres ao segundo lugar e reduziu a diferença na liderança do Arsenal para seis pontos. O resultado, por outro lado, deixa o Wolverhampton na última posição da tabela, com apenas dois pontos nos primeiros 11 jogos.

O time treinado por Enzo Maresca parecia ameaçador desde o início, com o capitão Enzo Fernandez no centro de tudo para os Blues no primeiro tempo. Quem abriu o placar, contudo, foi o defensor Malo Gusto. No meio do segundo tempo, João Pedro dobrou a vantagem do Chelsea. Estevão, que estava em campo havia apenas 68 segundos, fez um cruzamento rasteiro na área que foi desviado para o caminho de seu conterrâneo, que não errou de perto.

Garnacho esteve novamente envolvido no terceiro gol do Chelsea quando o argentino avançou pela esquerda. Ele afastou-se de dois defensores do Wolves antes de apresentar a Pedro Neto uma finalização simples para o ponta português marcar seu terceiro gol na competição. Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge...