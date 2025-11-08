+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Chelsea vs Wolves player ratings

João Pedro e Estevão decidem pelo Chelsea contra o Wolverhampton, em vitória com brilho intenso de Enzo Fernández

Brasileiros tiveram papel importante nos 3 a 0 sobre o lanterna do campeonato, ajudando os Blues a encurtarem a distância para o líder Arsenal

O Chelsea conseguiu sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Inglês às custas dos Wolves, que estão sem treinador. O resultado levou o time de Londres ao segundo lugar e reduziu a diferença na liderança do Arsenal para seis pontos. O resultado, por outro lado, deixa o Wolverhampton na última posição da tabela, com apenas dois pontos nos primeiros 11 jogos.

O time treinado por Enzo Maresca parecia ameaçador desde o início, com o capitão Enzo Fernandez no centro de tudo para os Blues no primeiro tempo. Quem abriu o placar, contudo, foi o defensor Malo Gusto. No meio do segundo tempo, João Pedro dobrou a vantagem do Chelsea. Estevão, que estava em campo havia apenas 68 segundos, fez um cruzamento rasteiro na área que foi desviado para o caminho de seu conterrâneo, que não errou de perto.

Garnacho esteve novamente envolvido no terceiro gol do Chelsea quando o argentino avançou pela esquerda. Ele afastou-se de dois defensores do Wolves antes de apresentar a Pedro Neto uma finalização simples para o ponta português marcar seu terceiro gol na competição. Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Chelsea em Stamford Bridge...

    Goleiro & Defesa

    Robert Sanchez (6/10):

    Raramente exigido contra um ataque ineficaz dos Wolves, mas fez algumas defesas sólidas.

    Malo Gusto (8/10):

    Teve liberdade para avançar e isso valeu a pena. Cabeceou para além de Johnstone no início do segundo tempo para romper o impasse com o que foi seu primeiro gol na carreira profissional.

    Wesley Fofana (7/10):

    Cumpriu suas funções defensivas com facilidade. Distribuição vital enquanto os Blues ditavam o ritmo contra os últimos colocados da Premier League.

    Trevoh Chalobah (7/10):

    Outra apresentação sólida, embora pouco espetacular, do defensor. Eficiente com a bola enquanto o Chelsea dominava a posse. Fez um corte crucial de um cruzamento de Hugo Beuno, que estava destinado a Jacob Strand Larsen depois que os Blues estavam à frente.

    Marc Cucurella (7/10):

    Com o Chelsea focando seus ataques pela esquerda, ele se entendeu bem com Fernandez e Garnacho.

    Meio-campo

    Moises Caicedo (7/10):

    Perdeu muito a posse de bola, mas compensou protegendo bem a linha de defesa.

    Enzo Fernandez (8/10):

    Forçou Sam Johnstone a agir com uma cobrança de falta no início que estava destinada ao ângulo superior. Deu um ótimo passe para Garnacho no 12º minuto, que o ponta não conseguiu converter. Quase marcou um gol olímpico no meio do primeiro tempo.

    Ataque

    Pedro Neto (8/10):

    Uma constante ameaça para a defesa do Wolves. Marcou o terceiro gol do Chelsea.

    João Pedro (7/10):

    Tranquilizou os nervos ao marcar o segundo gol do Chelsea no meio do segundo tempo.

    Alejandro Garnacho (9/10):

    Poderia ter feito melhor quando foi acionado por Fernandez no início. Uma ameaça constante pela esquerda, foi seu cruzamento perfeito para Gusto que proporcionou a abertura. Deu a assistência para o primeiro de Neto e o terceiro do Chelsea.

    Liam Delap (5/10):

    Não foi expulso, o que é uma melhora significativa em relação à sua última atuação contra o Wolves. 

    Suplentes & Treinador

    Estevão (7/10):

    Substituiu Liam Delap no meio do segundo tempo. Teve importância imediata ao cruzar baixo e encontrar João Pedro, que dobrou a vantagem do Chelsea. Fez um bom cruzamento no final que Guiu não conseguiu conectar adequadamente.

    Marc Guiu (5/10):

    Perdeu uma chance relativamente fácil logo após entrar. Deveria ter marcado durante seu curto tempo em campo.

    Reece James (6/10):

    Manteve as coisas simples após sua introdução.

    Jamie Gittens (Sem Nota):

    Substituiu Pedro aos 83 minutos.

    Andrey Santos (Sem Nota):

    Entrou no lugar de Fernandez no final.

    Enzo Maresca (9/10):

    Fez algumas mudanças após o empate no meio da semana com o Qarabag e suas escolhas deram resultado, pois o Chelsea dominou.

