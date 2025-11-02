João Pedro admite que deve jantar a Moises Caicedo após fim de jejum de gols pelo Chelsea
João Pedro encerra jejum de gols
Contratado do Brighton, João Pedro começou bem a temporada 2025/26, marcando dois gols nas três primeiras rodadas da Premier League. Mas depois do último gol contra o Fulham, em agosto, o atacante passou por um jejum de nove partidas sem balançar as redes. A seca acabou no último sábado (1º), quando o brasileiro marcou o gol da vitória do Chelsea sobre o Tottenham, após bela assistência de Moisés Caicedo.
Antes de marcar, Pedro já havia parado três vezes nas defesas do goleiro Vicario, do Spurs. No lance decisivo, Caicedo recuperou a bola de Micky van de Ven e serviu o brasileiro, que garantiu os três pontos para os Blues.
- Getty Images Sport
“Preciso te convidar para jantar”
Em entrevista após o jogo, João Pedro brincou sobre o passe de Caicedo:
“Todo mundo sabe que o Moses é um jogador top. É um prazer jogar com ele. No intervalo, falei que precisava convidá-lo pra jantar — e agora vou ter que cumprir! Agradeço ao time pelo apoio. Eu marquei, mas ainda posso melhorar. Tive muitas chances, mas o importante é que vencemos. Esse gol era importante pra mim e pro time.”
“Precisamos olhar pra frente”
Falando sobre o desempenho coletivo, Pedro destacou o espírito da equipe:
“Foi um grande jogo, um clássico. Sabíamos que o Tottenham é forte e que teríamos que dar 100% pra vencer. Fizemos isso. Agora é seguir em frente.”
- Getty Images Sport
Caicedo no nível de Rodri, diz Maresca
O técnico Enzo Maresca também elogiou o equatoriano e o colocou entre os melhores do mundo:
“Já disse várias vezes: o Moi é incrível. Dentro e fora de campo, é humilde, ajuda todo mundo. Pra mim, ele e o Rodri (do Manchester City) são os dois melhores volantes do mundo hoje.”
Com o resultado, o Chelsea subiu para o quarto lugar da Premier League. O time enfrenta o Qarabag fora de casa na Champions League nesta quarta-feira, antes de receber o Wolves em Stamford Bridge, no dia 8 de novembro.