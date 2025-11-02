+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Tottenham Hotspur v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Ritabrata Banerjee

João Pedro admite que deve jantar a Moises Caicedo após fim de jejum de gols pelo Chelsea

João Pedro prometeu pagar um jantar para o meia Moisés Caicedo depois de brilhar na vitória do Chelsea por 1 a 0 sobre o Tottenham, no último sábado (1º). O atacante, que não marcava desde agosto, finalmente encerrou um jejum de nove jogos com um gol após receber passe do equatoriano. O resultado colocou o time de Enzo Maresca na quinta posição da Premier League

  • João Pedro encerra jejum de gols

    Contratado do Brighton, João Pedro começou bem a temporada 2025/26, marcando dois gols nas três primeiras rodadas da Premier League. Mas depois do último gol contra o Fulham, em agosto, o atacante passou por um jejum de nove partidas sem balançar as redes. A seca acabou no último sábado (1º), quando o brasileiro marcou o gol da vitória do Chelsea sobre o Tottenham, após bela assistência de Moisés Caicedo.

    Antes de marcar, Pedro já havia parado três vezes nas defesas do goleiro Vicario, do Spurs. No lance decisivo, Caicedo recuperou a bola de Micky van de Ven e serviu o brasileiro, que garantiu os três pontos para os Blues.

  • Chelsea v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    “Preciso te convidar para jantar”

    Em entrevista após o jogo, João Pedro brincou sobre o passe de Caicedo:

    “Todo mundo sabe que o Moses é um jogador top. É um prazer jogar com ele. No intervalo, falei que precisava convidá-lo pra jantar — e agora vou ter que cumprir! Agradeço ao time pelo apoio. Eu marquei, mas ainda posso melhorar. Tive muitas chances, mas o importante é que vencemos. Esse gol era importante pra mim e pro time.”

  • “Precisamos olhar pra frente”

    Falando sobre o desempenho coletivo, Pedro destacou o espírito da equipe:

    “Foi um grande jogo, um clássico. Sabíamos que o Tottenham é forte e que teríamos que dar 100% pra vencer. Fizemos isso. Agora é seguir em frente.”

  • Chelsea FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Caicedo no nível de Rodri, diz Maresca

    O técnico Enzo Maresca também elogiou o equatoriano e o colocou entre os melhores do mundo:

    “Já disse várias vezes: o Moi é incrível. Dentro e fora de campo, é humilde, ajuda todo mundo. Pra mim, ele e o Rodri (do Manchester City) são os dois melhores volantes do mundo hoje.”

    Com o resultado, o Chelsea subiu para o quarto lugar da Premier League. O time enfrenta o Qarabag fora de casa na Champions League nesta quarta-feira, antes de receber o Wolves em Stamford Bridge, no dia 8 de novembro.

