João Pedro admite que deve jantar a Moises Caicedo após fim de jejum de gols pelo Chelsea

Contratado do Brighton, João Pedro começou bem a temporada 2025/26, marcando dois gols nas três primeiras rodadas da Premier League. Mas depois do último gol contra o Fulham, em agosto, o atacante passou por um jejum de nove partidas sem balançar as redes. A seca acabou no último sábado (1º), quando o brasileiro marcou o gol da vitória do Chelsea sobre o Tottenham, após bela assistência de Moisés Caicedo.

Antes de marcar, Pedro já havia parado três vezes nas defesas do goleiro Vicario, do Spurs. No lance decisivo, Caicedo recuperou a bola de Micky van de Ven e serviu o brasileiro, que garantiu os três pontos para os Blues.