James Rodríguez já ganhou título pela Colômbia?

Meio-campista colombiano ganhou destaque mundial após a boa atuação na Copa do Mundo de 2014, quando levou a Colômbia até as quartas de final

James Rodríguez é amplamente elogiado por sua excepcional capacidade técnica, visão de jogo, habilidade na criação de jogadas e finalização precisa. Essas qualidades destacaram-se de maneira notável durante a Copa do Mundo de 2014, onde foi considerado o melhor jogador do torneio.

Após ganhar destaque na competição e se transferir para o Real Madrid, o colombiano tem sofrido com lesões e problemas extracampo que prejudicaram o seguimento da sua carreira, inclusive no São Paulo, clube pelo qual atua atualmente.

Durante a Copa do Mundo de 2014, James Rodríguez apareceu como a grande revelação do torneio, marcando gols nas três primeiras partidas da fase de grupos contra a Grécia, Costa do Marfim e Japão. Nas oitavas de final, ele marcou dois gols contra o Uruguai, incluindo um golaço de fora da área, eleito o gol mais bonito do mundial. Nas quartas de final, apesar da derrota por 2 a 1 para o Brasil, James marcou um gol de pênalti. Ele terminou o torneio como artilheiro, com seis gols em cinco jogos, recebendo a Chuteira de Ouro.

Sua primeira convocação para a seleção principal da Colômbia aconteceu em 29 de setembro de 2009, para um jogo contra a Bolívia, disputado em 11 de outubro de 2011. Neste confronto, ele foi nomeado o homem do jogo, com uma atuação notável, incluindo a jogada que resultou no gol decisivo de Radamel Falcao García, garantindo a vitória por 2 a 1. Seu primeiro gol pela equipe principal foi contra o Peru, e seu desempenho contribuiu para que a Colômbia subisse na tabela de classificação para a Copa do Mundo.

Abaixo, a GOAL conta qual título o colombiano conquistou pela seleção.

