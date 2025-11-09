Jamais poderia jogar no Real Madrid! Ex-atacante faz crítica brutal a Lamine Yamal depois de polêmica com o Barcelona
Rivalidade de LaLiga transborda no El Clásico
Houve um confronto entre Yamal e jogadores do Real Madrid durante o último El Clásico, após comentários polêmicos feitos pelo jovem espanhol antes da partida. Em uma transmissão na Twitch da Kings League, o atacante do Barcelona acusou o Real de “roubar e reclamar” das arbitragens, o que irritou os jogadores merengues. Após a vitória dos madrilenhos por 2 a 1, vários deles confrontaram Yamal, que supostamente os provocou enquanto deixavam o campo. Nas redes sociais, Jude Bellingham publicou uma foto comemorando a vitória acompanhada da mensagem: “Falar é fácil. HALA MADRID SEMPRE!!!”. Em uma postagem separada no Instagram que rapidamente viralizou, Yamal respondeu aos jogadores do Real Madrid dizendo: “VEJO VOCÊS NA PORTA DO TÚNEL”. Dani Carvajal também teria confrontado Yamal durante o incidente, embora o técnico da seleção espanhola tenha minimizado o ocorrido.
- Getty Images Sport
Lenda do Real Madrid dispara
Como um dos atacantes mais goleadores de sua geração, Iván Zamorano consolidou seu status lendário no Real Madrid graças à sua determinação inabalável e faro de gol. Conhecido como “Iván, o Terrível”, ele liderou a equipe de forma memorável rumo ao título de LaLiga na temporada 1994/95, terminando como artilheiro do campeonato com 28 gols e conquistando o prestigioso Troféu Pichichi — prêmio concedido pelos principais jornalistas esportivos da Espanha.
'Ele não tem a essência do que é um jogador do Real Madrid'
Zamorano declarou: “Eu não contrataria Lamine (para o Real Madrid). Ele é um grande jogador, mas não tem a essência do que significa ser um jogador do Real Madrid. Eu contrataria o Pedri — ele é um fenômeno e faz o que faz sem precisar falar. Ele é humilde, fala o necessário, e essa é a verdadeira essência. Lamine Yamal não tem nem a alma nem a essência do Real Madrid. No Barcelona, tudo bem. Aqui, não. É outra história, outro clube completamente diferente. O Real Madrid é uma equipe de classe e cultura. Os jogadores precisam representar isso.”
Ele acrescentou: “Nunca ouvi Messi dizer que fomos roubados, e ele era o melhor do mundo. Um garoto de 17 anos que ganha destaque por causa do que fala... Acho que o que ele precisa fazer é mostrar em campo, e o resto vem depois. O Barcelona tem que tentar colocar Lamine Yamal no caminho certo. Só assim ele se tornará um grande jogador. Aqueles que deixam um legado são feitos de uma outra linhagem.”
- AFP
Agente sai em defesa de Yamal
Agente de Yamal, Jorge Mendes entrou na discussão e disse ao Mundo Deportivo: “Eu não entendo todo esse barulho em torno de Lamine Yamal. Todos nós já fomos jovens e tivemos 18 anos. O que devemos fazer é apoiá-lo e ajudá-lo ao máximo, porque ele é um grande patrimônio para o clube. Lamine é o jogador de quem todo o mundo está falando — há um consenso de que ele é um grande talento, tanto do presente quanto do futuro.”
Ele acrescentou: “Ter todos os olhos voltados para você traz também uma grande responsabilidade e pressão. Ele está lidando com isso muito bem, e a melhor maneira de continuar ajudando é permitir que ele se concentre exclusivamente em seu trabalho. Lamine sabe perfeitamente o que precisa fazer dentro e fora de campo, e é exatamente isso que tem feito — mantendo a calma, trabalhando duro e falando pouco. Ele é um garoto muito inteligente e disciplinado. Está lidando com um pequeno problema físico junto ao clube, tentando administrá-lo da melhor forma possível enquanto continua jogando. O mais importante é que ele se recupere bem e siga contribuindo para o time. Ele é muito esperto e aprende algo novo todos os dias. Falar pouco e manter o foco no trabalho é essencial.”