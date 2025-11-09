Jamais poderia jogar no Real Madrid! Ex-atacante faz crítica brutal a Lamine Yamal depois de polêmica com o Barcelona

Agente de Yamal, Jorge Mendes entrou na discussão e disse ao Mundo Deportivo: “Eu não entendo todo esse barulho em torno de Lamine Yamal. Todos nós já fomos jovens e tivemos 18 anos. O que devemos fazer é apoiá-lo e ajudá-lo ao máximo, porque ele é um grande patrimônio para o clube. Lamine é o jogador de quem todo o mundo está falando — há um consenso de que ele é um grande talento, tanto do presente quanto do futuro.”

Ele acrescentou: “Ter todos os olhos voltados para você traz também uma grande responsabilidade e pressão. Ele está lidando com isso muito bem, e a melhor maneira de continuar ajudando é permitir que ele se concentre exclusivamente em seu trabalho. Lamine sabe perfeitamente o que precisa fazer dentro e fora de campo, e é exatamente isso que tem feito — mantendo a calma, trabalhando duro e falando pouco. Ele é um garoto muito inteligente e disciplinado. Está lidando com um pequeno problema físico junto ao clube, tentando administrá-lo da melhor forma possível enquanto continua jogando. O mais importante é que ele se recupere bem e siga contribuindo para o time. Ele é muito esperto e aprende algo novo todos os dias. Falar pouco e manter o foco no trabalho é essencial.”