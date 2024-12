Jadon Sancho, Noussair Mazraoui e as 10 melhores contratações do Campeonato Inglês 2024/25 até agora

Já chegando na metade da temporada, a GOAL lista os reforços que mais impressionaram na Terra da Rainha

Quase 2 bilhões de libras (R$ 15,5 bilhões) foram gastos em novos jogadores pelos 20 clubes da Premier League durante o meio de 2024, número ligeiramente inferior ao da janela recorde de 2023, mas ainda assim bem acima do terceiro maior gasto em transferências na história da competição. O maior negócio da janela foi ostentado pelo Tottenham, que assinou com Dominic Solanke, ex-Bournemouth, por £65 milhões (R$ 506 milhões), enquanto o Chelsea contratou o ponta Pedro Neto, junto ao Wolves, por £54 milhões (R$ 420 milhões). Ademais, Amadou Onana juntou-se ao Aston Villa, vindo do Everton, por £50 milhões (R$ 389 milhões), e o Manchester United gastou o mesmo valor para trazer o meio-campista Manuel Ugarte, do Paris Saint-Germain.

Todos esses jogadores impressionaram em seus novos clubes, em diferentes níveis, claro, mas nenhum deles teve atuações de grande impacto. Houve, porém, muitas transferências que já podem ser consideradas fracassos completos, como o retorno de João Félix ao Chelsea, por £45 milhões (R$ 350 milhões), vindo do Atlético de Madrid, a contratação de Niclas Füllkrug pelo West Ham, por £27 milhões (R$ 210 milhões), do Borussia Dortmund, e a bizarra transferência de Federico Chiesa, que deixou a Juventus, para o Liverpool, por £10 milhões (R$ 77 milhões).

Os jogadores que mais se destacaram nem sempre foram os mais caros. Na verdade, vários deles já podem ser descritos como verdadeiros achados, apresentando desempenhos muito acima de seus valores de mercado, o que ajuda a explicar por que a tabela está tão equilibrada ao pé em que chegamos à metade da temporada.

Mais artigos abaixo

Assim, a GOAL classificou as dez melhores contratações da temporada 2024/25 até agora, com destaque para alguns nomes surpreendentes. Quem ficou no topo? Descubra abaixo...