Jadon Sancho está em casa: astro inglês começa a respirar mais leve no Chelsea após calvário pelo Manchester United

O jogador de 24 anos tem se destacado em Stamford Bridge após concluir sua transferência por empréstimo para o Chelsea no último dia da janela

O Chelsea enfrentou um cenário desfavorável no clássico londrino contra o Tottenham. Após apenas 11 minutos, o placar já marcava 2 a 0 para os Spurs, refletindo a intensidade com que o time da casa iniciou a partida. A equipe de Ange Postecoglou parecia pronta para mais uma vez consolidar sua reputação de "Robin Hood do futebol", tirando pontos dos gigantes e surpreendendo os menores.

Dessa vez, porém, a história foi diferente. O Chelsea manteve a calma e, sob as mudanças táticas de Enzo Maresca, encontrou o caminho para uma impressionante virada, encerrando a partida com uma vitória de 4 a 3.

O ponto de virada veio com Jadon Sancho. Posicionado pela esquerda, ele avançou com determinação, superando o lateral Pedro Porro e o zagueiro Radu Dragusin, antes de desferir um chute certeiro que acertou o lado interno da trave e balançou a rede. Esse gol foi a fagulha que os Blues precisavam para mudar o rumo da partida.

A partir desse momento, Sancho brilhou, encarando os defensores adversários sem hesitar e explorando os espaços deixados pela estrutura desorganizada do Tottenham. Embora Cole Palmer tenha sido decisivo com dois gols de pênalti, foi Sancho o verdadeiro catalisador da vitória, protagonizando um desempenho que pode marcar não apenas sua temporada, mas também sua carreira.