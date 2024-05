Os convocados da Itália para a Eurocopa: os jogadores chamados para a Euro 2024

Confira os jogadores convocados por Luciano Spalletti para a Eurocopa

A Itália divulgou a pré-lista dos 30 convocados pelo técnico Luciano Spalletti para a Eurocopa 2024, que será disputada na Alemanha. A seleção, atual campeã, vai em busca do bicampeonato consecutivo. O treinador ainda terá que fazer quatro cortes para a lista final do torneio.

Os azzurri surpreenderam a Inglaterra, em Wembley, ao vencer a Euro 2020 e têm como meta uma reviravolta ainda maior na Alemanha neste verão europeu. Aliás, não há dúvidas sobre a qualidade do seu novo treinador, claro. Na verdade, em Luciano Spalletti, a Itália não poderia ter esperado encontrar um substituto melhor para Roberto Mancini, que deixou o cargo há menos de um ano, antes de assumir imediatamente o comando da Arábia Saudita.

Foi Spalletti quem planejou a surpreendente conquista do título da Serie A, do Napoli, na temporada passada e, apesar de ter assumido o cargo pouco antes do final da campanha. No entanto, Spalletti não tem à sua disposição a mesma qualidade que tinha no Stadio Diego Armando Maradona, principalmente do ponto de vista ofensivo, sendo essencial que aproveite ao máximo os recursos à sua disposição para que a Itália tenha alguma chance de manter a sua coroa europeia.

Então, quem fará parte da seleção de 26 jogadores da Azzurri para a Euro 2024?

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!