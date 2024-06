Irreconhecível na Eurocopa 2024: o Jude Bellingham da Inglaterra é apenas uma sombra do que joga no Real Madrid

O craque não vem conseguindo manter o mesmo ritmo que apresentou na estreia, e seu desgaste vira mais uma preocupação para Southgate

Jude Bellingham iniciou a Eurocopa 2024 deixando claro para todo mundo suas verdadeiras intenções: levar o troféu para casa. Mas, desde seu ótimo desempenho contra a Sérvia, ele não vem jogando como poderia. De fato, ele parece estar pagando pelo preço de seus esforços incansáveis em Gelsenkirchen, já que as partidas após a estreia tiveram performances bem abaixo do que lá foi apresentado.

No empate em 1 a 1 com a Dinamarca, o meia atacante do Real Madrid foi apenas uma sombra do jogador que vimos na primeira partida e na maior parte da última temporada. Contra a Eslovênia, ele teve outra atuação apagada, errando passes simples e sem conseguir influenciar no jogo de maneira significativa.

Então, o que aconteceu com Bellingham, que parecia destinado a ser o craque do campeonato, mas não dá indícios disso, e quão preocupada deveria estar a Inglaterra com seu baixo rendimento?

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!