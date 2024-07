A invasão de campo que deixa a Espanha em alerta por possível lesão de Alvaro Morata

Um segurança derrubou Álvaro Morata, que acabou mancando após o incidente, durante uma invasão de campo após o jogo das semis

Após a vitória por 2 a 1 contra a França, garantindo sua vaga na final da Eurocopa, a comemoração da Espanha foi marcada por um incidente curioso. Enquanto os jogadores celebravam junto à arquibancada onde estava a torcida espanhola, um jovem invadiu o campo em Munique.

Seguranças foram rapidamente ao local para contê-lo, resultando em um momento inesperado: um dos agentes acabou derrubando Álvaro Morata, que estava na extremidade direita do grupo de jogadores. O atacante e capitão espanhol, do Atlético de Madrid, levantou-se com dificuldade, mancando visivelmente e expressando sinais de dor, após o incidente.