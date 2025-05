Internacional x Real Brasília: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Equipes se enfrentam no Eucalyptus, nesta quinta-feira (1°), pela 8ª rodada do nacional; veja detalhes

Internacional e Real Brasília se enfrentam na tarde desta quinta-feira (1°), às 16h (de Brasília), no Eucalyptus, em Santa Cruz do Sul, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão (veja a programação completa aqui).

O Internacional, penúltimo colocado, vive um péssimo início de campeonato. As gaúchas sequer venceram nesta edição do torneio, com apenas três empates e quatro derrotas até aqui. O objetivo não poderia ser outro que não o de conquistar o primeiro triunfo e deixar a zona do rebaixamento.

Do outro lado, o Real Brasília também se encontra na parte de baixo da tabela, em 11°. A equipe da capital soma duas vitórias até aqui, com oito pontos conquistados. Um novo triunfo pode afastá-la da zona de perigo.