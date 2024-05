Insatisfação, crise e futuro: os bastidores da saída de Cássio do Corinthians após 12 anos de idolatria

Goleiro de 36 anos deixou o Parque São Jorge para chegar à Toca da Raposa II; ele vai assinar com os mineiros até dezembro de 2027

O Corinthians anunciou, na tarde desta sexta-feira (17), a rescisão contratual de Cássio, que será jogador do Cruzeiro. A GOAL apurou bastidores da saída do atleta do CT Joaquim Grava. O movimento teve influência dos mineiros, que vão assinar um contrato de três temporadas e meia, até dezembro de 2027, com o goleiro de 36 anos.

Depois que se tornou reserva do Corinthians, em 28 de abril passado, o veterano recebeu contato da nova gestão do Cruzeiro e foi convencido a deixar o Parque São Jorge rumo à Toca da Raposa II. Além da insatisfação com a condição de suplente, ele se incomodou com a exposição em momentos de crise — o arqueiro era dos poucos que se manifestava em fases negativas do time.

O Corinthians até tentou a manutenção do atleta. Ao menos, fez três propostas para segurá-lo. A última oferta de renovação foi para um contrato idêntico ao oferecido pelo Cruzeiro, mas o veterano já estava convencido a se mudar para a capital mineira.

