Imagina a festa! Carlo Ancelotti diz que quer ser convidado para comemoração do gol mil de Cristiano Ronaldo

Em entrevista ao jornal AS, Ancelotti afirmou não ter dúvidas de que o português seguirá brilhando na reta final da carreira, assim como o ex-companheiro Luka Modric, que hoje atua pelo Milan.

“Ele vai conseguir, tenho certeza disso. Não duvide que ele vai alcançar”, afirmou o treinador. “Recentemente me perguntaram, na Itália, sobre Modric aos 40 anos, e eu disse que, claro, ele jogaria bem no Milan. Luka e Cristiano são profissionais que amam o futebol e são apaixonados pelo que fazem. Eles sempre alcançam o que desejam. Cristiano certamente chegará aos 1.000 gols, mas, quando isso acontecer, ele não pode se esquecer de me convidar para a comemoração desse recorde incrível.”

A admiração de Ancelotti por Cristiano Ronaldo vem do período vitorioso que viveram juntos no Real Madrid, onde conquistaram a Champions League em 2014. O técnico italiano costuma destacar o comprometimento e a fome de vitória do craque como pilares de sua carreira de sucesso.

A relação de respeito mútuo permanece até hoje. Enquanto Ancelotti agora busca devolver o protagonismo à Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo continua inspirando gerações no futebol mundial. Ambos, em fases distintas, ainda perseguem legados: o italiano quer recolocar o Brasil no topo, e o português busca consolidar-se como o maior artilheiro da história do futebol.