Imagina a festa! Carlo Ancelotti diz que quer ser convidado para comemoração do gol mil de Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo perto de alcançar feito incrível
O lendário treinador aposta que o camisa 7 chegará ao feito histórico de mil gols na carreira. Ancelotti, que conquistou diversos títulos em suas duas passagens pelo Real Madrid, segue impressionado com a longevidade e a dedicação do ex-jogador do clube merengue, que aos 40 anos continua balançando as redes por clube e seleção.
Atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo marcou recentemente seu 950º gol na vitória por 2 a 0 sobre o Al Hazm. No total, já soma 953 gols oficiais e tem contrato até 2027, tempo suficiente para perseguir a marca sonhada.
- AFP
Ancelotti apoia CR7 para atingir mil gols
Em entrevista ao jornal AS, Ancelotti afirmou não ter dúvidas de que o português seguirá brilhando na reta final da carreira, assim como o ex-companheiro Luka Modric, que hoje atua pelo Milan.
“Ele vai conseguir, tenho certeza disso. Não duvide que ele vai alcançar”, afirmou o treinador. “Recentemente me perguntaram, na Itália, sobre Modric aos 40 anos, e eu disse que, claro, ele jogaria bem no Milan. Luka e Cristiano são profissionais que amam o futebol e são apaixonados pelo que fazem. Eles sempre alcançam o que desejam. Cristiano certamente chegará aos 1.000 gols, mas, quando isso acontecer, ele não pode se esquecer de me convidar para a comemoração desse recorde incrível.”
A admiração de Ancelotti por Cristiano Ronaldo vem do período vitorioso que viveram juntos no Real Madrid, onde conquistaram a Champions League em 2014. O técnico italiano costuma destacar o comprometimento e a fome de vitória do craque como pilares de sua carreira de sucesso.
A relação de respeito mútuo permanece até hoje. Enquanto Ancelotti agora busca devolver o protagonismo à Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo continua inspirando gerações no futebol mundial. Ambos, em fases distintas, ainda perseguem legados: o italiano quer recolocar o Brasil no topo, e o português busca consolidar-se como o maior artilheiro da história do futebol.
Copa do Mundo de 2026 será sua última
Cristiano Ronaldo, que já soma 143 gols pela seleção de Portugal, confirmou que a Copa do Mundo de 2026 será sua última participação no torneio. O atacante, que terá 41 anos quando a Copa do Mundo começar nos Estados Unidos, México e Canadá, declarou à CNN: “Definitivamente, sim. Terei 41 anos e acho que [essa] será a minha última grande competição.”
O craque do Al Nassr também falou sobre aposentadoria: “Sejamos honestos, quando digo em breve, significa provavelmente um ou dois anos. Ainda estarei no jogo por um tempo.”
Essa previsão coloca o possível fim de sua carreira entre o fim de 2026 e o início de 2027, exatamente o período em que ele pode atingir a marca de mil gols.
No momento, Cristiano Ronaldo segue em grande fase, mantendo média próxima de um gol por jogo na liga saudita, com 10 gols em 11 partidas na atual temporada.
- AFP
Recordes, redenção e um último capítulo
Os próximos dois anos prometem ser decisivos para a imortalidade esportiva de Cristiano Ronaldo. Com o Al Nassr brigando por títulos locais e continentais, e Portugal sonhando com a glória na Copa de 2026, o palco está montado para um dos encerramentos mais emocionantes da história do futebol.
Ancelotti, por sua vez, inicia sua trajetória com a seleção brasileira em busca de devolver ao país o topo do futebol mundial. Enquanto ambos caminham rumo a novos marcos, é possível que seus destinos se cruzem novamente no maior torneio do planeta, em 2026.
E se Cristiano Ronaldo realmente alcançar os mil gols, como Ancelotti garante que acontecerá, uma coisa é certa: a festa não estará completa sem a presença do treinador italiano ao seu lado.