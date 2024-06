Ignorado na Eurocopa, Jack Grealish precisa sair do Manchester City para resgatar carreira

O meio-campista perdeu espaço, ficou para trás e corre o risco de desperdiçar os melhores dias de sua carreira, como Paul Gascoigne fez

Jack Grealish achou que tinha feito o suficiente para entrar na convocação da seleção da Inglaterra para a Euro 2024. Apesar de uma temporada frustrante e marcada por lesões, ele mostrou sua capacidade de fazer a diferença ao entrar como reserva contra Bósnia e Herzegovina, em amistoso preparatório.

Ele assistiu o gol de Trent Alexander-Arnold e, minutos depois, demonstrou sua habilidade de atrair defensores, driblando dois oponentes para criar a jogada que resultou no terceiro gol do jogo, marcado por Harry Kane.

A participação de Grealish foi um lembrete do valor que ele agrega como jogador experiente em um clube verdadeiramente de elite. Mas, no final, era tarde demais para conseguir um lugar no avião para a Alemanha.