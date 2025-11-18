Ícone da Holanda diz que Argentina e Lionel Messi deram "sorte" de ganhar a Copa do Mundo de 2022

A contagem regressiva começou para mais um encontro dos melhores jogadores do planeta. O principal evento da Fifa está se preparando para acontecer nos Estados Unidos, Canadá e México em 2026 - com 48 equipes participando em um formato expandido.

A expectativa é que Messi e Cristiano Ronaldo façam parte desse encontro. CR7 declarou que espera que sua sexta Copa do Mundo seja a última, já que ele terá 41 anos quando o torneio começar, mas não tem mostrado sinais de desaceleração com o Al-Nassr, da Liga Saudita.

Já Messi ainda não confirmou sua participação na defesa do título da Argentina, com o jogador de 38 anos agora atuando na MLS pelo Inter Miami. Muitos estão apostando que ele fará parte da equipe de Lionel Scaloni, em busca de sua 200ª partida pela seleção.