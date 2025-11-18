Ícone da Holanda diz que Argentina e Lionel Messi deram "sorte" de ganhar a Copa do Mundo de 2022
Messi e Cristiano vão brilhar na Copa do Mundo de 2026?
A contagem regressiva começou para mais um encontro dos melhores jogadores do planeta. O principal evento da Fifa está se preparando para acontecer nos Estados Unidos, Canadá e México em 2026 - com 48 equipes participando em um formato expandido.
A expectativa é que Messi e Cristiano Ronaldo façam parte desse encontro. CR7 declarou que espera que sua sexta Copa do Mundo seja a última, já que ele terá 41 anos quando o torneio começar, mas não tem mostrado sinais de desaceleração com o Al-Nassr, da Liga Saudita.
Já Messi ainda não confirmou sua participação na defesa do título da Argentina, com o jogador de 38 anos agora atuando na MLS pelo Inter Miami. Muitos estão apostando que ele fará parte da equipe de Lionel Scaloni, em busca de sua 200ª partida pela seleção.
- Getty
Sneijder opina sobre triunfo de Messi e fala sobre seu favorito para 2026
Messi já alcançou o auge do futebol mundial, tendo colocado as mãos no troféu que mais cobiçava em 2022. Mas Wesley Sneijder, o lendário meio-campista holandês, considera que sua conquista foi sorte: "Foi uma grande Copa do Mundo para a Argentina no Catar, mas eles tiveram um pouco de sorte também", ele disse.
O ex-armador da Holanda e do Real Madrid também opinou, em entrevista à AdventureGamers, quem ele acha que é a seleção favorita para ganhar a Copa do Mundo de 2026: “Portugal tem uma equipe muito forte. Para mim, eles são um dos favoritos, então eu diria que Cristiano Ronaldo tem mais chances de vencer a próxima Copa do Mundo em comparação com Lionel Messi."
Messi deveria ter oito Bolas de Ouro? Sneijder acha que não
Esta não é a primeira vez que Sneijder questiona a premiação de Messi como o melhor do mundo em 2010. O holandês ajudou o lendário time de Inter de José Mourinho a conquistar a Tríplice Coroa com títulos da Série A, Copa da Itália e Liga dos Campeões, além de levar sua seleção à final da Copa do Mundo daquele ano, e acredita que essas façanhas deveriam ter lhe rendido uma Bola de Ouro.
Sneijder já disse anteriormente: “Foi um pouco injusto que eu não tenha sido coroado com a Bola de Ouro de 2010 e Messi tenha ganhado. Embora eu não seja o cara que reclama disso: a Bola de Ouro é um prêmio individual, e o que eu prefiro é ganhar troféus coletivos. Se tivesse que escolher entre a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro, escolheria a Liga dos Campeões que ganhei. Estou muito feliz com esse título.”
- Getty/GOAL
Messi e Cristiano apontados para alcançar 1.000 gols
Sneijder viu Messi ser premiado com oito Bolas de Ouro, enquanto Cristiano Ronaldo tem cinco em sua coleção. Ambos estão ainda em boa forma e buscam sucesso em suas respectivas ligas.
Cristiano Ronaldo não fez nenhum segredo do fato de que quer alcançar 1.000 gols na carreira, e Messi é outro que pode chegar na marca antes de pendurar as chuteiras.
Sneijder disse: “Eu acho que esse é o próximo objetivo para ambos, 100%. Cristiano não vai parar antes de alcançar os mil gols. Messi assinou outro contrato de dois anos. Ele definitivamente chegará aos mil gols também.
“É bom que ainda estamos falando sobre essa rivalidade com um na MLS e o outro na Arábia Saudita. Eles são duas grandes estrelas e agora estão perseguindo um objetivo diferente. Incrível. Talvez tenhamos que contar suas assistências para descobrir quem pode chegar aos 2.000 primeiro.”
Cristiano comprometeu-se com um contrato no Al-Nassr que deve mantê-lo no Oriente Médio até o verão de 2027. Messi, por sua vez, concordou com novos termos com o Inter Miami que o levará até 2028 na MLS.