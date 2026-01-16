+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Ibrachina x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copinha 2026

Buscando uma vaga na próxima fase do mata-mata, equipes duelam neste sábado, em São Paulo

Ibrachina e Internacional vão à campo neste sábado (17), às 14h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela oitavas de final da Copinha 2026. A partida será em São Paulo, na Ibrachina Arena, e possui transmissão ao vivo da XSports (confira a programação completa de futebol aqui).

O Ibrachina chega às oitavas de final em alta, sustentado por uma sequência consistente e uma classificação marcada pela emoção. Na fase anterior, a equipe despachou o Santo André nos pênaltis por 5 a 3, depois de empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Já o Internacional também precisou testar os nervos para avançar no torneio. Na terceira fase, o Colorado superou o Nacional-SP em uma disputa eletrizante de penalidades, vencendo por 8 a 7 após empate por 2 a 2 no tempo normal, o que promete um duelo equilibrado e de detalhes na próxima fase.

  • Prováveis escalações

    Ibrachina: Gabriel Sena, Gabriel Sousa, Gabriel Oliveira, Bryan Gustavo e Matheus Romero, Paulo Marques, Matheus Geres, Nathan Yuri, Enrico Bernardes, Kleiton Oliveira e Vicente Garcia. Técnico: Renatinho

    Internacional: Felipe Sírio, Jhonatan, João Miranda, Esley, Lorenzo Vaghetti, Luiz Felipe, Ryan, Eduardo, Gustavo Ulguim, João Dalla, Edson. Técnico: Mário Jorge

  • Desfalques

    Ibrachina

    Kayky Eduardo, expulso contra o Santo André.

    Internacional

    Kauã Barbosa, expulso contra o Nacional-SP.

  • Quando é?

    ⦁ Data: sábado, 17 de janeiro de 2026

    ⦁ Horário: 14h30 (de Brasília)

    ⦁ Local: Ibrachina Arena, em São Paulo

