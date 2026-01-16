Ibrachina x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copinha 2026

Ibrachina e Internacional vão à campo neste sábado (17), às 14h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela oitavas de final da Copinha 2026. A partida será em São Paulo, na Ibrachina Arena, e possui transmissão ao vivo da XSports (confira a programação completa de futebol aqui).
O Ibrachina chega às oitavas de final em alta, sustentado por uma sequência consistente e uma classificação marcada pela emoção. Na fase anterior, a equipe despachou o Santo André nos pênaltis por 5 a 3, depois de empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.
Já o Internacional também precisou testar os nervos para avançar no torneio. Na terceira fase, o Colorado superou o Nacional-SP em uma disputa eletrizante de penalidades, vencendo por 8 a 7 após empate por 2 a 2 no tempo normal, o que promete um duelo equilibrado e de detalhes na próxima fase.
