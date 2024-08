A hora de Kylian Mbappé chegou: mas o francês vai melhorar ou piorar o Real Madrid?

Ainda não há garantias de que a mudança dos sonhos do capitão da França para a capital espanhola será um sucesso, mas ele deu um bom cartão de estreia

Kylian Mbappé disse todas as coisas certas durante sua apresentação no Real Madrid. O capitão da França ficou em frente a um lotado Santiago Bernabéu, prometendo sua lealdade ao clube. Ele falou sobre a humildade que sentiu ao vestir a camisa branca da equipe, sua disposição para trabalhar arduamente quando colocar a camisa do clube dos seus sonhos, e sua empolgação em ganhar inúmeros troféus pelo time mais bem-sucedido da Europa.

Tudo parecia perfeito. E já fazia muito tempo que isso estava para acontecer. Mbappé deveria ter sido jogador do Real Madrid pelo menos duas vezes antes de finalmente acontecer, com o ex-jogador do PSG assinando sem custos no início de julho. É uma das grandes histórias do futebol — um imenso talento realizando a transferência dos seus sonhos.

Mas pode não acabar sendo tão bonito assim. Mbappé está entre os melhores do mundo, mas ele também tem um grande ego, o que pode causar mais problemas do que resolver. Este é um time do Real Madrid que quase atingiu a perfeição na temporada passada. Será que a presença de Mbappé poderia abalar a coesão que os fez tão bons?

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!