Hora de sair? Cássio vive "maldição do Batman" no Corinthians

O herói alvinegro, protagonista de diversos títulos, ficou o bastante no clube a ponto de, para alguns, se transformar em vilão

O que pode ser mais impressionante, para um clube como o Corinthians, do que sofrer um gol para o time reserva do Argentinos Juniors, logo no início de um jogo, após uma sucessão de falhas defensivas? A entrevista dada por Cássio após a derrota por 1 a 0, no duelo válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, é a resposta desta charada.

“Não é questão de faltar confiança. Eu tomei um gol que era defensável, depois fiz um monte de defesas. Tudo bem, eu entendo. Quando começou o ano, sabia que seria assim, a conta iria sempre sobrar para mim. Se eu tomo gol de pênalti hoje, a falha é minha. Estou indo até em psicólogo, psiquiatra, está f... Difícil, difícil, tenho apanhado que nem um cachorro”, disse ao microfone do SBT.

Cássio também disse outras coisas, mas o corte acima foi o que mais repercutiu. Uma entrevista forte, sem dúvidas, mas também um desabafo e um pedido de socorro, acima de tudo. Uma despedida? A certeza é que a situação ganhou contornos absolutos de capítulo final de uma grande história. Vale lembrar que o arqueiro, que em 2024 completa 37 anos, tem contrato apenas até dezembro.

