É hora de dar tchau? Bruno Fernandes precisa deixar o Manchester United e seu Complexo de Herói só está atrapalhando o time

Capitão é o melhor jogador e maior personagem do atual elenco dos Red Devils, mas não se encaixa na visão a longo prazo de Rúben Amorim

Técnico do Manchester United, Rúben Amorim pode não estar vencendo jogos, mas não hesita em enfrentar de frente os problemas do clube. Depois de declarar com toda seriedade, após a derrota desastrosa para o Newcastle, que sua equipe está numa batalha contra o rebaixamento, esta semana ele decidiu destacar a falta de líderes dentro de seu elenco.

Amorim trouxe o assunto à tona ao anunciar a renovação de contrato de Harry Maguire, que perdeu a braçadeira de capitão com Erik ten Hag em 2023. O técnico português disse ao zagueiro que ele precisa "melhorar como líder", o que soou como algo estranho de se dizer de um jogador que admiravelmente lutou para voltar à equipe após Ten Hag tentar vendê-lo para o West Ham. E isso levantou a questão: e quanto à liderança de Bruno Fernandes, o homem que tirou a braçadeira dele?

Bruno divide opiniões como poucos outros jogadores. Muitos torcedores do United o veem como um dos jogadores mais excepcionais da equipe, um herói polivalente que impediu os Red Devils de afundarem ainda mais no abismo desde que chegou do Sporting há cinco anos. Para aqueles que o defendem, o português teve que carregar o time nas costas durante a maior parte do seu tempo em Old Trafford e é a última pessoa a ser culpada pela situação atual da equipe, que está em 13º lugar na tabela da Premier League, apenas sete pontos acima da zona de rebaixamento.

Mais artigos abaixo

Para seus críticos, ele é a fonte de muitos dos problemas do clube, propenso a teatralidades, agitando os braços e reclamando quando as coisas não saem do seu jeito, entregando a bola com muita frequência e perdendo a cabeça, como ser expulso três vezes na primeira metade desta temporada. Com o United em seu pior momento no século 21, é hora de perguntar se o meia português é o homem certo para liderar uma reação no Manchester United e comandar o projeto de Rúben Amorim.