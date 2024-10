Herói da era Barclays: como Juan Pablo Ángel se tornou uma 'fera' goleadora no Aston Villa

O jogador da Colômbia se tornou um herói em Villa Park após surgir de relativa obscuridade na Argentina

'A era Barclays'. Embora a Premier League tenha sido tecnicamente patrocinada pelo banco mencionado entre 2001 e 2016, o período que é nostalgicamente lembrado por fãs de certa época é a primeira década dos anos 2000. Após sua criação inicial em 1992, a principal liga inglesa experimentou um segundo boom de popularidade após o início do milênio, quando acordos de transmissão internacional e uma nova onda de estrelas estrangeiras deram à liga um apelo verdadeiramente global.

Ela também foi palco de vários ícones modernos do futebol, como Cristiano Ronaldo, Thierry Henry e Didier Drogba, que brilhavam semanalmente na Premier League. No entanto, quando os fãs se referem a 'The Barclays', não estão falando dessas estrelas conhecidas.

Em vez disso, estão se referindo aos jogadores que, em grande parte, ficavam em segundo plano quando se tratava de grandes manchetes, mas eram vistos como peças fundamentais da engrenagem da Premier League pelos fãs mais fervorosos, enquanto ainda conseguiam produzir momentos de magia ocasionalmente. Esses jogadores passaram a ser conhecidos como os 'Barclaysmen', mas o que os tornava tão queridos, e o que aconteceu com eles depois que sua era 'Barclays' terminou?

Aqui na GOAL, vamos nos empenhar em descobrir com nossa nova série, 'Ultimate Barclaysmen'. Na era 'Barclays', o Aston Villa estava mais acostumado à mediocridade do meio da tabela do que às noites de Champions League que estão atualmente desfrutando sob o comando de Unai Emery. Mas eles também tiveram sua cota de estrelas, com Juan Pablo Ángel surgindo como um dos atacantes 'Barclays' por excelência...