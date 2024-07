Harry Kane é o Cristiano Ronaldo de Gary Southgate: chegou a hora de virar banco para salvar a Eurocopa da Inglaterra

A seleção inglesa passou da Suíça no sufoco, mesmo com a partida apagada de seu maior artilheiro de todos os tempos

A imprensa inglesa adora atacar um jogador quando está em má fase e, após Cristiano Ronaldo e Portugal serem eliminados da Euro 2024 na sexta-feira, houve uma chuva de críticas. E com razão.

O que deveria ter sido um confronto emocionante entre duas das melhores seleções do continente, senão do mundo, transformou-se no show de Cristiano Ronaldo, assim como no duelo das oitavas de final contra a Eslovênia.

"Ronaldo parecia perdido em seu próprio devaneio", escreveu o The Telegraph. "Uma batalha galáctica perdida no buraco negro do ego de um homem", foi a análise do The Guardian. "Cristiano Ronaldo deveria se aposentar da seleção portuguesa para o seu próprio bem", escreveu o The I Paper, alegando que o atacante estava "ameaçando seu próprio legado por não saber a hora de parar".

No fim, Portugal pagou o preço por tentar acomodar um capitão muito além de seu auge, e uma equipe repleta de talentos do mais alto nível do futebol mundial ficou à mercê de uma disputa de pênaltis.

Mas, menos de 24 horas depois, a Inglaterra quase sucumbiu ao mesmo destino, colocando muita fé em Harry Kane contra a Suíça, apesar de estar claro que ele estava prejudicando a equipe.