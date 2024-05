Harry Kane amaldiçoado? Por que o inglês não pode ser o culpado pela temporada sem títulos do Bayern

Gigante alemão vai terminar sua primeira temporada sem conquistas desde 2011/12, mas atacante ainda pode manter a cabeça erguida

"O Bayern é um dos maiores clubes do mundo e eu sempre disse que quero competir e provar meu valor no mais alto nível durante minha carreira", disse Harry Kane após concluir sua transferência para Munique, vindo do Tottenham, em agosto do ano passado. "Este clube é definido por sua mentalidade vencedora - é muito bom estar aqui."

Naquele momento, parecia que o capitão da seleção inglesa tinha garantido grandes conquistas ao escolher a Allianz Arena como seu próximo destino, já que se juntava a um clube que tinha acabado de comemorar seu 11º título seguido da Bundesliga. O domínio do Bayern no futebol alemão era sem precedentes, enquanto também podiam se orgulhar de dois títulos da Liga dos Campeões no mesmo período e a contratação do atacante mais completo da Europa era um verdadeiro sinal de poder.

Não há absolutamente nenhuma dúvida de que Kane tem provado seu valor desde então. Na verdade, ele teve a melhor temporada no exterior de qualquer jogador inglês na história, marcando incríveis 44 gols em 45 partidas, somando todas as competições. E ainda assim, sua espera pelo primeiro título da carreira continua. Apesar de seus feitos individuais, as coisas desandaram no Bayern, e após uma derrota apertada na semifinal da Liga dos Campeões para o Real Madrid, a campanha de 2023/24 terminará sem conquistas.

Aqueles que acreditam na 'maldição de Kane' e reclamam de suas dificuldades nos grandes jogos estarão prontos para rotulá-lo como um fracasso novamente. Mas a realidade é que ele não merece nenhuma culpa pelo declínio do Bayern.