Hansi Flick estaria insatisfeito com conduta de Lamine e Yamal e poderia pedir para sair do Barcelona
A frustração chega ao ponto de ruptura para Flick
A passagem de Hansi Flick pelo Barcelona pode estar chegando ao fim antes do esperado. Segundo o jornal ABC, o técnico alemão confidenciou à sua equipe que pretende deixar o clube ao final da temporada. Cansado e desanimado com o ambiente interno, ele teria dito estar “esgotado” e frustrado com o rumo das coisas.
Flick chegou à Catalunha com um projeto de três anos, mas acabou perdendo a paciência com o que considera uma queda no profissionalismo e na união do grupo. Mesmo com bons momentos dentro de campo, o treinador se incomoda com a falta de foco e comprometimento de alguns jogadores — e diz que muitos “perderam a humildade que antes os definia”.
Para o alemão, o problema vai além dos resultados. Ele enxerga uma questão cultural dentro do vestiário: um time mais preocupado com fama, redes sociais e interesses pessoais do que com objetivos coletivos. Flick teria compartilhado essas preocupações com seus auxiliares há meses, duvidando da própria capacidade de mudar a mentalidade do elenco.
- Getty Images Sport
Yamal no centro do descontentamento de Flick
Um dos principais alvos da frustração de Flick é Lamine Yamal. O talento de 18 anos, uma das maiores promessas do clube, estaria deixando o treinador irritado por causa das distrações fora de campo e da postura do Barcelona em lidar com elas.
O clube teria dado privilégios ao atacante — como liberar viagens fora da agenda do time ou permitir que ele faltasse a sessões de recuperação para cumprir compromissos com a mídia. Casos como a viagem a Milão após a derrota no clássico contra o Real Madrid, o uso de carrinhos de golfe destinados a funcionários e até comerciais gravados durante lesões criaram atritos com a comissão técnica.
Yamal também causou desconforto ao brincar em live na Twitch dizendo que “o Real Madrid rouba”, o que gerou críticas dentro do clube e irritou jogadores rivais. Além disso, sua recente separação da cantora Nicki Nicole teria aumentado as distrações fora de campo.
Para Flick, o problema é de valores. Ele acredita que o jovem perdeu foco e comprometimento, o que explica tanto a queda de desempenho quanto as seguidas lesões. O técnico, conhecido pela disciplina rígida, está cansado de ver o nome de Yamal dominar as coletivas e teria expressado sua insatisfação a dirigentes próximos de Joan Laporta.
Visões divididas: a disciplina de Flick x a tolerância do Barcelona
Mesmo com a crise, o relacionamento de Flick com Laporta e o diretor esportivo Deco continua respeitoso. Mas as diferenças de visão são claras. O técnico defende uma postura mais rígida, similar à de Luis Enrique, enquanto o clube prefere um tratamento mais protetor com os jovens, acreditando que isso evita conflitos públicos e mantém o ambiente leve.
Essa diferença tem gerado choques sobre como lidar com Yamal. O Barcelona acredita que o jogador precisa de liberdade e adaptação, enquanto Flick insiste que abrir exceções prejudica a disciplina e a cultura de equipe. Desde setembro, ele repete o mesmo alerta: “Os egos matam o sucesso”.
- Getty Images
Os resultados podem mudar a opinião de Flick?
Apesar da clara tensão, ABC também relata que a saída de Flick ainda não é definitiva. Seus assistentes mais próximos acreditam que a situação ainda pode mudar, especialmente se os resultados melhorarem e a harmonia voltar ao vestiário.
Aqueles dentro da equipe técnica apontam para a volatilidade emocional do futebol, onde uma sequência de vitórias ou um grande troféu poderia mudar completamente a narrativa. Um forte final de temporada, ou até mesmo um triunfo na Liga dos Campeões, poderia convencer Flick a completar seu terceiro e originalmente planejado último ano no clube.
Por enquanto, no entanto, a sensação na sede do Barça é de incerteza. Um vestiário dividido, um técnico exausto e um talento geracional lutando sob os holofotes mais uma vez mergulharam o Barcelona em uma turbulência familiar, deixando o futuro do projeto de Flick por um fio.