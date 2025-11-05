Hansi Flick estaria insatisfeito com conduta de Lamine e Yamal e poderia pedir para sair do Barcelona

A passagem de Hansi Flick pelo Barcelona pode estar chegando ao fim antes do esperado. Segundo o jornal ABC, o técnico alemão confidenciou à sua equipe que pretende deixar o clube ao final da temporada. Cansado e desanimado com o ambiente interno, ele teria dito estar “esgotado” e frustrado com o rumo das coisas.

Flick chegou à Catalunha com um projeto de três anos, mas acabou perdendo a paciência com o que considera uma queda no profissionalismo e na união do grupo. Mesmo com bons momentos dentro de campo, o treinador se incomoda com a falta de foco e comprometimento de alguns jogadores — e diz que muitos “perderam a humildade que antes os definia”.

Para o alemão, o problema vai além dos resultados. Ele enxerga uma questão cultural dentro do vestiário: um time mais preocupado com fama, redes sociais e interesses pessoais do que com objetivos coletivos. Flick teria compartilhado essas preocupações com seus auxiliares há meses, duvidando da própria capacidade de mudar a mentalidade do elenco.