Tem certeza que vai ficar, Guardiola? Bagunça que virou o Manchester City é o maior desafio da carreira do técnico

Os atuais campeões não apenas perderam cinco seguidas, mas estão mentalmente abalados - e o técnico catalão terá uma baita tarefa pela frente

O técnico do Manchester United, Rúben Amorim, disse que a renovação de contrato de Pep Guardiola com o Manchester City é "um problema para todos" na Premier League. No entanto, com base nas últimas partidas, a permanência do catalão deveria ser comemorada por todos os outros times da elite do futebol inglês. Depois da derrota por 4 a 0 para o Tottenham, Guardiola talvez tenha sentido vontade de olhar o contrato para ver se havia alguma cláusula de rescisão.

E verdade seja dita, foi uma derrota catastrófica para o City. Realmente chocante. Mas longe de ser um resultado isolado. Foi mais um exemplo do declínio de uma equipe que parece ter perdido tanto a vontade quanto o vigor físico. Observando a maneira como o City se entregou tão facilmente contra o Tottenham, no que seria a quinta derrota consecutiva, não seria exagero dizer que Guardiola enfrenta uma tarefa tão desafiadora para consertar esse caos quanto Amorim tem para tentar reviver o United.

Foi um dia para quem gosta de estatísticas se deliciar. Pela primeira vez desde 1956, um campeão inglês vigente perdeu cinco jogos seguidos. Pela primeira vez desde 2006, o City perdeu cinco seguidas, ainda quando Stuart Pearce era o técnico – o mesmo Pearce que chegou a colocar o goleiro David James como atacante em certa ocasião. Foi, ainda, a pior derrota dos Citizens em casa desde o 5 a 1 para o Arsenal em fevereiro de 2003, quando ainda jogavam no Maine Road.

E não para por aí. Falemos agora de Guardiola: em 17 anos como treinador, foi a primeira vez que o catalão perdeu cinco partidas consecutivas e a primeira vez que perdeu três jogos seguidos na Premier League. Quer mais? Foi a primeira vez na carreira que ele sofreu uma derrota em casa por quatro gols de diferença.