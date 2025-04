Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Tricolor tenta se recuperar de início oscilante de campeonato, enquanto Alviverde, líder, busca se isolar na ponta da tabela; veja detalhes

Grêmio e Palmeiras se enfrentam na tarde desta quarta-feira (30), às 15h (de Brasília), no Estádio Aírton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão (veja a programação completa aqui).

O Grêmio segue em tentativa de embalar no campeonato. Os gaúchos venceram o Flamengo, por 2 a 1, na última rodada, mas seguem na parte de baixo da tabela, credenciados a um singelo 16° lugar. O Tricolor soma oito pontos, três a mais que o Atlético-GO, lanterna.

O Palmeiras, enquanto isso, vive ótimo início de caminhada no nacional da categoria. O Alviverde já soma 14 pontos, os mesmos do Cruzeiro, vice-líder, mas leva a melhor no saldo de gols (7 a 6). A tarefa é simples: manter-se na liderança. E um novo triunfo, claro, ajudaria bem nesse sentido.