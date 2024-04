Grêmio quer dupla do Atlético-MG; Galo tem posturas distintas por meio-campistas

Galo está disposto a negociar, mas não quer se desfazer de atleta revelado pelo São Paulo no mercado da bola

O Grêmio tem interesse nas contratações de Edenilson e Igor Gomes, meio-campistas que pertencem ao Atlético-MG. Ainda não foram enviadas propostas pelas contratações, mas os gaúchos fizeram contato com os mineiros e tentam entender o que seria necessário para tirá-los da Cidade do Galo, como soube a GOAL.

O jogador de 34 anos tem contrato com o Galo até 31 de dezembro de 2024, mas estava nos planos da comissão técnica de Gabriel Milito para o restante da temporada — ele foi utilizado, inclusive, no primeiro jogo sob o comando do argentino. Posteriormente, se lesionou e ficou fora de combate nos jogos seguintes.

A situação de Igor Gomes é a mais difícil. O meio-campista é tratado como uma peça importante no atual elenco e, com contrato até 31 de dezembro de 2026, foi utilizado em todos os compromissos sob o comando do técnico Gabriel Milito, dois do Campeonato Mineiro, dois da Libertadores e um do Brasileirão.

