Para onde quer que Mason Greenwood fosse nesta temporada após uma saída tumultuada do Manchester United, haveria polêmica. No entanto, ele acabou assinando com o Olympique de Marseille, um clube com alguns dos torcedores mais apaixonados do mundo.

Marselha, a cidade mais antiga da França, é multicultural, liberal e progressista, com uma política de esquerda que se destaca no país. O clube é praticamente uma religião para os moradores, com o emblema do OM em todos os lugares e o Stade Vélodrome fazendo parte da paisagem do lugar. O Olympique de Marseille é amplamente reconhecido como o time com a maior torcida da Ligue 1, o Campeonato Francês, contando com uma base de torcedores profundamente conectada ao clube e à cidade.

No entanto, tanto o clube quanto a cidade têm seu conjunto de valores e ideais, então a chegada de Greenwood gerou muita controvérsia. Apesar de as acusações contra ele terem sido retiradas, os direitos das mulheres são fortemente defendidos em Marselha, e há uma divergência significativa de opiniões sobre a contratação do jogador.

