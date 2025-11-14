Graham Potter vai conseguir reviver a Suécia de Alexander Isak e Viktor Gyokeres e salvar a luta pela Copa do Mundo?

A escolha de Potter como substituto de Dahl Tomasson surpreendeu muitos fãs da Premier League, já que ele havia sido demitido em seus dois trabalhos anteriores: Chelsea e West Ham. “Ele ganhou na loteria com o emprego na Suécia”, afirmou Dwight Yorke, ex-atacante do Manchester United, ao Snabbare.

“Depois do jeito que terminou no West Ham, ter sob seu comando provavelmente os dois maiores nomes do futebol britânico no último mercado, Alexander Isak e Viktor Gyokeres, é algo que não acontece com frequência. Tudo aconteceu muito rápido, mas acho que o Potter estava no lugar certo na hora certa, e às vezes é só disso que você precisa. Não diria que foi só sorte, mas às vezes você precisa da oportunidade certa. Ele conseguiu, agora depende do que ele vai fazer com ela.”

Sem dúvida, é uma excelente chance para Potter reconstruir parte de sua reputação, e seus laços antigos com a Suécia certamente ajudam. O técnico de 50 anos é mais lembrado pelo trabalho esteticamente atraente no Brighton, mas foi na Suécia que ele se firmou como um dos treinadores mais promissores da Inglaterra. Ele comandou o Ostersunds por sete anos, levando o clube da quarta divisão ao topo do futebol sueco, conquistando a Copa da Suécia e vencendo o Arsenal de Arsène Wenger no Emirates pela Liga Europa.

Assim, a contratação de um técnico tão conhecido foi vista como um grande acerto na Suécia, especialmente porque Potter deixou claro que aceitava receber um salário relativamente baixo, motivado pelo desafio.

“Normalmente esse é o problema quando a federação vai contratar um técnico”, explicou Olsson à Sky Sports. “O salário não é dos mais altos, então não dá para buscar grandes nomes. Mas a ligação do Potter com o futebol sueco é forte pelo que fez no Ostersunds e também por causa da comissão: o assistente Bjorn Hamberg trabalhou com ele no Brighton e no Chelsea.

“Os torcedores suecos meio que o veem como alguém da casa, então foi uma contratação fácil de vender. E, para equilibrar tudo, suas qualidades de liderança mostram que ele pode criar harmonia em um bom grupo de jogadores.”