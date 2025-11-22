Gianluigi Donnarumma revela como o "alien" Erling Haaland o convenceu a jogar pelo Manchester City

Desde sua mudança para o City vindo de Paris no dia do prazo de transferências, Donnarumma construiu uma amizade próxima com o atacante destaque do clube, Haaland. Em uma interação com o Daily Mail, o italiano falou sobre seu vínculo com a máquina de gols norueguesa, dizendo: "Eu diria que nos demos bem imediatamente. Sempre nos respeitamos, mesmo antes de nos conhecermos. Fazemos muitas brincadeiras sobre jogar um contra o outro nas seleções nacionais. Eu diria que eles estão em uma situação melhor do que nós agora, eles têm muito mais tranquilidade. Mas ainda faltam dois jogos para serem jogados. Será difícil nos enfrentarmos, assim como será difícil jogar contra ele. Eu sei o quão forte ele é e quais as chances que pode criar. Será difícil enfrentá-lo tanto como jogador quanto como amigo."

Ele também avaliou Haaland como um jogador melhor do que o ex-companheiro de equipe do PSG, Kylian Mbappé, acrescentando: "Acho que Erling tem [o chute mais forte]. Ele é canhoto, então é diferente de Kylian (Mbappé). Ambos são difíceis de jogar contra. Então é complicado. Mas eu preferiria ter Erling jogando no meu time."