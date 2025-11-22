Gianluigi Donnarumma revela como o "alien" Erling Haaland o convenceu a jogar pelo Manchester City
Donnarumma compartilha um vínculo especial com Haaland
Desde sua mudança para o City vindo de Paris no dia do prazo de transferências, Donnarumma construiu uma amizade próxima com o atacante destaque do clube, Haaland. Em uma interação com o Daily Mail, o italiano falou sobre seu vínculo com a máquina de gols norueguesa, dizendo: "Eu diria que nos demos bem imediatamente. Sempre nos respeitamos, mesmo antes de nos conhecermos. Fazemos muitas brincadeiras sobre jogar um contra o outro nas seleções nacionais. Eu diria que eles estão em uma situação melhor do que nós agora, eles têm muito mais tranquilidade. Mas ainda faltam dois jogos para serem jogados. Será difícil nos enfrentarmos, assim como será difícil jogar contra ele. Eu sei o quão forte ele é e quais as chances que pode criar. Será difícil enfrentá-lo tanto como jogador quanto como amigo."
Ele também avaliou Haaland como um jogador melhor do que o ex-companheiro de equipe do PSG, Kylian Mbappé, acrescentando: "Acho que Erling tem [o chute mais forte]. Ele é canhoto, então é diferente de Kylian (Mbappé). Ambos são difíceis de jogar contra. Então é complicado. Mas eu preferiria ter Erling jogando no meu time."
- Getty Images Sport
Como Haaland incentivou Donnarumma a se juntar ao City
Falando sobre Haaland e sua ida para o City, Donnarumma disse à Sky Sports: "Ele é um cara fantástico, tão calmo e ama sua família e estar com eles. Nós nos demos bem. Existe essa sinergia onde há apenas um sentimento natural. Mesmo quando jogamos um contra o outro, mantivemos contato e depois dos jogos conversamos com frequência.
"Então eu tive a oportunidade de vir para cá, ele escreveu para mim. Ele fez muita pressão para que eu viesse e eu agradeço muito por isso. Ele é realmente um grande amigo - e é uma coisa boa jogar com ele porque é tão difícil jogar contra ele! Ele é um alienígena!"
Donnarumma agradeceu aos companheiros de equipe do City
O goleiro italiano também agradeceu a todos os membros do elenco do City por fazê-lo sentir-se em casa e ajudá-lo a se adaptar às novas condições na Premier League. Donnarumma participou de 12 partidas pela equipe de Pep Guardiola em todas as competições nesta temporada e ficou seis jogos sem sofrer gols.
Quando questionado sobre seus desempenhos, Donnarumma disse: "Estou um pouco irritado porque poderia ter mantido mais [jogos sem sofrer gols]. Não esperava ter um impacto tão positivo na Premier League. Mas a equipe me ajudou muito, pois no momento em que cheguei, eles me acolheram muito bem. Eles me ajudaram muito nos primeiros jogos, especialmente o primeiro, que foi apenas três dias depois [que eu cheguei]. Na primeira sessão de treinamento, parecia que eu estava lá há dois anos. A liga é muito diferente, tem muita velocidade, muita intensidade, então tive que me adaptar imediatamente. Mas a equipe tem sido fundamental para mim nesses primeiros meses."
- Getty Images
Manchester City espera reduzir a diferença com o Arsenal
Após uma temporada tenebrosa de 2024/25, os homens de Guardiola estão de volta à boa forma na campanha atual. Eles tiveram pequenas dificuldades no início, quando perderam jogos consecutivos na liga contra Tottenham e Brighton, mas agora se recuperaram com estilo e estão apenas quatro pontos atrás dos líderes da liga, Arsenal.
O City estará de volta à ação no sábado, quando enfrentam o Newcastle United fora de casa. Eles pretendem vencer o confronto e reduzir a diferença para os Gunners no topo da tabela.