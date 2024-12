A GOAL analisa quais das principais estrelas da MLS podem se transferir para o Velho Continente na janela de janeiro

O Inter Miami de Lionel Messi foi um dos primeiros clubes da MLS a sentir os efeitos da janela de transferências de janeiro. Diego Gomez, um dos jovens talentos da equipe e joagdor da seleção paraguaao, vai se juntar ao Brighton, da Inglaterra, por 18 milhões de dólares (R$ 113,2 milhões) no próximo mês. A mudança é merecida, com o jogador de 21 anos tendo uma temporada de destaque. Agora, a grande pergunta é: quem será o próximo?

A transferência de Gomez segue uma tendência crescente na MLS, que tem se tornado um trampolim para jovens talentos rumo à Europa ou a ligas mais fortes da América do Sul. Além de Gomez, em 2024, o jovem norte-americano Caleb Wiley se transferiu para o Chelsea, e Thiago Almada, campeão da Copa do Mundo de 2022, saiu do Atlanta para o Botafogo, onde recentemente conquistou a Libertadores. Também há talentos como Cavan Sullivan, que assinou o maior contrato de um jogador americano na história da MLS com o Philadelphia Union, mas com uma cláusula que permite sua transferência para o Manchester City aos 18 anos.

Mais artigos abaixo

A MLS se tornou uma liga onde jovens jogadores, se tiverem as habilidades certas, podem se destacar — e 2024 provou isso.

No entanto, ainda há promessas que ainda não mostraram tantos avanços, apesar dos rumores sobre possíveis transferências. A GOAL, a seguir, analisa cinco jogadores da liga que podem estar prontos para um grande movimento neste ano.