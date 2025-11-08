+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Gabriel Magalhães "perde sua mágica" em resultado frustrante do Arsenal contra o Sunderland, pelo Campeonato Inglês

A grande surpresa da atual edição da Premier League voltou a aprontar, desta vez conseguindo arrancar um empate importante no Stadium of Light

O Sunderland deu um golpe nas aspirações de título do Arsenal, no Campeonato Inglês, quando Brian Brobbey marcou um sensacional gol de empate nos acréscimos do segundo tempo, resultando em um empate de 2 a 2 no Stadium of Light. Os Gunners pareciam a caminho da vitória antes que o atacante holandês surgisse nos momentos finais, garantindo que o time de Mikel Arteta não conseguisse os três pontos.

Em um início desafiador para o confronto, Declan Rice teve a primeira grande chance do jogo ao testar Robin Roefs com uma falta de longa distância. Eberechi Eze, então, tentou capitalizar em um passe descuidado de Enzo Le Fee, mas foi o Sunderland que abriu o placar no Stadium of Light. Em meio ao caos na área dos londrinos, um ex-defensor dos Gunners, Dan Ballard, aguentou a pressão antes de bater David Raya.

O Arsenal começou o segundo tempo com força e depois que Saka disparou um chute cruzado baixo, pouco após o reinício. O ponta não errou  na segunda vez e empatou. Martin Zubimendi levou perigo duas vezes antes de Leandro Trossard, que já havia acertado o travessão do Sunderland, acertar de longe faltando 15 minutos para o fim. Mas no apagar das luzes, o holandês Brian Brobbey arrancou o empate para os Black Cats.

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Stadium of Light...

    Goleiro & Defesa

    David Raya (6/10):

    Incapaz de parar o forte gol de abertura de Ballard, o primeiro gol que ele sofreu desde setembro. Pouco pôde fazer para evitar o acrobático esforço tardio do holandês.

    Jurrien Timber (7/10):

    Levou uma pancada no primeiro tempo, mas isso não impactou o holandês, que novamente foi sólido dentro e fora de campo.

    William Saliba (6/10):

    Sua distribuição foi novamente chave enquanto o Arsenal dominava a posse de bola.

    Gabriel Magalhães (5/10):

    Não conseguiu realizar seus heroísmos em jogadas de bola parada desta vez. Teve dificuldades com o mais físico Brobbey após o atacante do Sunderland substituir Wilson Isidor, e foi pego de surpresa quando o holandês avançou para cabecear a bola para o gol no final da partida.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    Avançou bem pela lateral esquerda sem parecer excessivamente ameaçador.

    Meio-campo

    Declan Rice (7/10):

    Forçou Roefs a agir no 15º minuto com uma bela cobrança de falta. Foi superado por Ballard na abertura do placar do Sunderland, mas compensou ao roubar a posse de Le Fee na jogada que resultou no gol de empate de Saka.

    Martin Zubimendi (8/10):

    Amarelado por uma falta em Wilson Isidor, que acabou resultando no gol de abertura do Sunderland. Parecia uma ameaça quando avançava e acertou o travessão no meio do segundo tempo. Também deu a assistência para o gol de Trossard.

    Eberechi Eze (6/10):

    Chutou por cima da área do Sunderland no meio do primeiro tempo após um passe errado de Le Fee. Enviou um chute direto a Roefs na hora de jogo antes de ser substituído no final, em uma exibição discreta.

    Ataque

    Bukayo Saka (7/10):

    Preparou Saliba perfeitamente com um bom passe de cabeça nos acréscimos do primeiro tempo. Arrematou uma tentativa atravessando o gol no início do segundo tempo antes de encontrar um jeito de passar por Roefs momentos depois.

    Mikel Merino (6/10):

    Atuando como um atacante improvisado na ausência de Viktor Gyokeres, Kai Havertz e Gabriel Jesus, o robusto espanhol providenciou a assistência para o empate de Saka, mas foi o máximo que conseguiu.

    Leandro Trossard (8/10):

    Após um primeiro tempo discreto, elevou seu desempenho depois do intervalo. Fez um passe preciso para Zubimendi, que passou rente à trave, logo após o empate de Saka, e disparou para superar Roefs e colocar os Gunners na frente.

    Substitutos & Treinador

    Cristian Mosquera (Sem Nota):

    Substituiu Eze nos minutos finais.

    Mikel Arteta (5/10):

    Não entrou em pânico quando o Arsenal ficou atrás no primeiro tempo. No entanto, também não respondeu à introdução de Brobbey no segundo tempo e isso se mostrou custoso.

