Gabriel Magalhães "perde sua mágica" em resultado frustrante do Arsenal contra o Sunderland, pelo Campeonato Inglês

O Sunderland deu um golpe nas aspirações de título do Arsenal, no Campeonato Inglês, quando Brian Brobbey marcou um sensacional gol de empate nos acréscimos do segundo tempo, resultando em um empate de 2 a 2 no Stadium of Light. Os Gunners pareciam a caminho da vitória antes que o atacante holandês surgisse nos momentos finais, garantindo que o time de Mikel Arteta não conseguisse os três pontos.

Em um início desafiador para o confronto, Declan Rice teve a primeira grande chance do jogo ao testar Robin Roefs com uma falta de longa distância. Eberechi Eze, então, tentou capitalizar em um passe descuidado de Enzo Le Fee, mas foi o Sunderland que abriu o placar no Stadium of Light. Em meio ao caos na área dos londrinos, um ex-defensor dos Gunners, Dan Ballard, aguentou a pressão antes de bater David Raya.

O Arsenal começou o segundo tempo com força e depois que Saka disparou um chute cruzado baixo, pouco após o reinício. O ponta não errou na segunda vez e empatou. Martin Zubimendi levou perigo duas vezes antes de Leandro Trossard, que já havia acertado o travessão do Sunderland, acertar de longe faltando 15 minutos para o fim. Mas no apagar das luzes, o holandês Brian Brobbey arrancou o empate para os Black Cats.

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Stadium of Light...