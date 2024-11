G6, G8, G9? Como ficam as vagas de classificação à Libertadores 2025 pelo Brasileirão 2024

Decisões das Copas do Brasil, Libertadores e Sul-Americana definirão quantos clubes estarão na principal competição do continente em 2025

Além de ser o país com mais títulos conquistados da Copa Libertadores nos anos recentes, o Brasil também é o que mais concede clubes à principal competição do continente. Pelo Brasileirão, são sempre seis vagas garantidas, sendo quatro para a fase de grupos e dois para a fase eliminatória. Pela Copa do Brasil, mais uma vaga para o campeão.

Porém, com a dominância brasileira, já que os títulos garantem vaga na edição seguinte, essas presenças vêm aumentando ano a ano, e o Campeonato Brasileiro de 2024 pode levar até nove clubes à Liberta de 2025.

Mas o que Atlético-MG, Botafogo, Cruzeiro e Flamengo têm a ver diretamente com a classificação para a Libertadores do ano que vem? Abaixo, a GOAL detalha os motivos pelo Brasileirão deste ano dificilmente acabar com apenas um G6 para a próxima competição sul-americana...